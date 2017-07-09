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Başbakan Yıldırım: 3. Havalimanı 29 Ekim 2018'de hizmete alınacak
Başbakan Yıldırım: 3. Havalimanı 29 Ekim 2018'de hizmete alınacak

İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceleyen Başbakan Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceledi.

"OBA" helikopteri ile yapımı devam eden dev projeleri havadan inceleyen Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.

İlk olarak 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı inşaat sahasını inceleyen Başbakan Yıldırım, havalimanı siluetinin ortaya çıktığını söyledi. İlk bölümün önümüzdeki yıl tamamlanacağını açıklayan Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanı inşaatını havadan izleme, inceleme imkanı bulduk. Aşağı yukarı havaalanının silueti ortaya çıkmış durumda." diye konuştu.

"YÜZDE 55'İ TAMAMLANDI"

Havalimanına ulaşımın kolaylıkla sağlanacağına dikkati çeken Yıldırım, "Vatandaşlarımızın şehir merkezinden havalimanına ulaşabilmesi için metro bağlantısı yapılıyor. Ayrıca devlet ve otoyolları ile bağlantısını sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak." bilgisini verdi.

"İLK ETAPTA 90 MİLYON YOLCU"

Başbakan Yıldırım, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan üçüncü havalimanının ilk etapta 90 milyon yolcuya hizmet vereceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlk faz bile dünyadaki en büyük havalimanının ölçeği kadar, hatta daha üzerinde. Dolayısıyla bu havalimanımızın devreye girmesiyle ülkemiz; Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'nın havacılıkta buluşma noktası haline geliyor ve havacılığın merkezi oluyor. Tabii ki bu, bölge ekonomisine, küresel ekonomiye bambaşka bir boyut kazandıracak."

"YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR"

Havadan inceleme esnasında karşılaştığı manzarayı anlatan Başbakan Yıldırım, "Hummalı bir çalışma var. Adeta yeni bir şehir kuruluyor. Şu anda fiilen 30 bine yakın çalışan, 8 binden fazla da iş makinesi var. Burası, ilk etabı bittiğinde 100 bin kişinin doğrudan çalıştığı bir şehir olacak. Nüfuslarıyla birlikte yarım milyonu aşan bir sayıdan bahsediyoruz. En büyük problemimiz ne? İş. Böylece iş-aş imkanını da temin etmiş olacağız vatandaşlarımıza." değerlendirmelerinde bulundu.

"ÇUKUR ÜZERİNE DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI YAPILIYOR"

Yıldırım, proje sahasının daha önce terk edilmiş maden ocakları ve balçıktan ibaret olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yıllar önce İstanbul'un kömürü buradan dağıtılırdı. Tabii o kömür ocaklarından dolayı arazi çok örselenmişti. Yani her taraf çukur, sular birikmiş, kaybedilmiş bir bölgeydi. Biz ne yaptık? Bir çukur verdik, 'Bu çukur üzerine dünyanın en büyük havalimanını yapın.' dedik. Şimdi havalimanı yapılıyor, üstüne de 25 yıl için 26,5 milyar avro para alacağız. 25 yıl sonra dünyanın en büyük havalimanı da bonus. Böyle bir ticaret dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne yapıyorsunuz? 10 milyar avrodan yüksek bir yatırım yapıyorsunuz. Cebinizden para harcamıyorsunuz. Bir de her yıl için 25 sene işletme süresince 1 milyar 50 milyon avro kira alıyorsunuz. 25 senenin sonunda ise ceketlerini alıp gidiyorlar. Dünyanın en büyük havalimanı devlete kalıyor. İşte bütün işler böyle yapılıyor."

"DEV ESERLERİ GÖRMEK İÇİN YÜRÜSÜNLER"

Başbakan Yıldırım, "yap-işlet-devret" modeliyle devletin cebinden bir kuruş para çıkmadan Türkiye'ye dev projeler kazandırdıklarının altını çizerek, "Hayatında hiçbir iş yapmamış, hiçbir risk almamış, konuşmaktan başka bir meziyeti olmayanların isteriz ki; yaptığımız yollarda yürümekle kalmasınlar, aynı zamanda yaptığımız o güzel eserleri görmek için oralara da yürüsünler. O zaman Türkiye'nin nereden nereye geldiğini daha iyi görürler." dedi.

Havalimanı inşaatının yanı sıra Gebze-Halkalı arasında işleyecek hızlı tren ve banliyö hattı, Çamlıca'daki TV Anten Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Çamlıca Camisi inşaat sahalarını da havadan inceleyen Yıldırım'ın gezisi yaklaşık 1 saat sürdü.



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