Putin: Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri için Türkiye'nin desteği şart

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin, ülkedeki bütünlüğün sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "İdlib ve Suriye’de oluşturulması umut edilen çatışmasızlık bölgeleri de Türkiye’nin desteği olmadan oluşturulamaz." dedi.
Putin, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
ABD’nin, Suriye konusundaki yaklaşımının artık daha pragmatik bir halde geldiğini savunan Putin, “Güçlerimizi birleştirerek çok daha fazlasını elde edebileceğimiz konusunda bir uzlaşma var. Suriye’nin güneyine ilişkin dün duyurulan çatışmasızlık anlaşması da bunun sonucudur.” diye konuştu.
Putin, Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin, ülkedeki bütünlüğün sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu bölgelerin sınırları konusunda anlaşmaya varılması çok önemli. İdlib ve Suriye’de oluşturulması umut edilen çatışmasızlık bölgeleri de Türkiye’nin desteği olmadan oluşturulamaz.” ifadelerini kullandı.
Putin, PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye ilişkin gelişmeleri de değerlendirerek, “Suriye’deki bazı Kürt gruplarıyla temas halindeyiz. Ancak bu unsurların silahlandırılması konusunda ABD bizden çok ileride ve bunu bizden çok daha büyük hacimlerde yaptı.” dedi.
Rusya Devlet Başkanı, G20 kapsamında ilk kez bir araya geldiği ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine de işaret ederek, “Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin düzelmesi için gerekli zeminin oluştuğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.
Trump’ın, televizyonda göründüğünden çok daha farklı biri olduğunu aktaran Putin, "Kendisiyle özel bir ilişki kurduk. Karşısındaki kişiyi hızlıca anlayıp, analiz ediyor." diye konuştu.
Putin, Katar krizi konusunun ise bölgeyi ve enerji piyasalarını etkileyebilecek önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, G20 kapsamında liderlerle yaptığı görüşmelerde bu konunun gündeme çok sık gelmediğini bildirdi.
Önceki gün Sakarya'da katledilen Suriyeli anne ile bebeğinin cenazeleri, İdlib iline bağlı Cibale köyünde toprağa verildi. Öldürülen kadının babası el-Rahmun "Bu işe bulaşan suçluların yaptıkları, Türk halkını hiçbir şekilde temsil etmez. Türk halkı bizim kardeş, Müslüman ve dost halkımızdır. Biz böyle düşüyoruz ve böyle de düşünmeye devam edeceğiz." dedi.
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "Yerel saatle 12.00’de Suriye’nin güneybatısındaki çatışmasızlık alanı yürürlüğe girecek. Bu alanlar ABD için önceliktir ve bu anlaşma ile elde edilen ilerleme ümit vaat ediyor” dedi
Rusya lideri Vladimir Putin'in G20 zirvesindeki basın toplantısının gündeminde ise Suriye krizi ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ilk yüz yüze görüşme öne çıktı. Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine odaklanacaklarını söyleyen Putin, "Bunu Türkiye'siz yapamayız" dedi.
Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus, Hamburg'da gerçekleşen G-20 zirvesini eleştirdi. Papa, "Güçler arasındaki tehlikeli ittifaklar, dünyanın görünümünü bozuyor" dedi.
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