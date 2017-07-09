11:08, 09 Temmuz 2017 Pazar

Sri Lanka'da 'Osmanlı Okulu'nun temelleri atıldı | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sri Lanka'da Müslümanların yaşadığı köyde Osmanlı Okulunun temeli törenle atıldı.

Sadakataşı Derneğince, hayırsever bir iş adamının desteğiyle Sri Lanka'nın Kuzeybatısındaki Puttalam kentine bağlı El Aksa köyünde yaptırılan 50 öğrenci kapasiteli iki derslikli okulun ilk harcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, gazeteci-yazar Adem Özköse ve Türkiye'den gelen bazı yardımseverler tarafından yerleştirildi.

Yaklaşık 100 metrekare alana yapılacak olan ve 4 ayda bitmesi planlanan okula "Osmanlı Okulu" adı verildi. Yaklaşık 120 bin liraya mal olacağı tahmin edilen okul binasında verilecek eğitimden sadece ihtiyaç sahibi çocuklar yararlanacak.

Okulun hizmete açılmasıyla müfredata uygun İslami eğitimlerin de verileceği proje vesilesiyle, küçük yaştaki çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmelerinin sağlaması, İslami eğitim ile çocukların topluma faydalı bireyler haline getirilmesi, çocukların fizik, ruhsal, manevi ve ahlaki gelişlerinin desteklenmesi, İslami değerleri yaygınlaştırırken bütünlüğün ve kardeşliğin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

"Kardeşlik duygularını pekiştirecek"

Okulda 2 öğretmen ve bir okul müdürünün görev yapacağı öğrenildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, yaptığı açıklamada, köklü ve tarihi ilişkilerin bulunduğu Sri Lanka'da Osmanlı Okulunun temellerini atmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Turan, söz konusu projenin Sri Lanka'daki Müslümanlar ile Türkiye arasındaki kardeşlik duygularını pekiştireceğine inandığı ifade etti.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal da Sri Lanka'da en ücra köşelere kadar yardım eli uzatma çabasında olduklarını söyledi.