11:22, 09 Temmuz 2017 Pazar

Katledilen Suriyeli kadın ve bebeği defnedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda öldürülen Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri, İdlib iline bağlı Cibale köyünde toprağa verildi.

Suriyeli hamile kadın Emani el-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf el-Rahmun'un cenazeleri, dün akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava kapısından Suriye'ye götürüldü.

"HÜKÜMETEN BU İĞRENÇ SUÇU İŞLEYENLERİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRMASINI İSTİYORUZ"

Cenazeleri teslim alan el-Rahmun’un babası Muhammed Abdülhadi Ali el-Rahmun, yaptığı açıklamada, "Türkiye hükümetinden, bu iğrenç suçu işleyenleri en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz." dedi.

Bitkin olduğu gözlenen baba el-Rahmun, Türk yetkililere suçluları kısa sürede bulup tutukladığı için müteşekkir olduğunu söyledi.

"SUÇLULARIN YAPTIKLARI, TÜRK HALKINI HİÇBİR ŞEKİLDE TEMSİL ETMİYOR"

El-Rahmun, "Bu işe bulaşan suçluların yaptıkları, Türk halkını hiçbir şekilde temsil etmiyor. Türk halkı bizim kardeş, Müslüman ve dost halkımızdır. Biz böyle düşüyoruz ve böyle de düşünmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İHH DA EŞLİK ETTİ

Babül Hava sınırı kapısından, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinin Cibale köyüne ambulansla götürülen cenazelere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri de eşlik etti.

İHH Suriye çalışmaları sorumlusu Erhan Yemelek AA muhabirine, "Ailenin talebi üzerine kendilerine yardımcı oluyoruz. Türk yetkilileri cenazeyi Suriye’de bize teslim etti. Biz de kendi sivil savunma ekibimizle köylerine götürdük." dedi.

- Cenazeler Cibale köyünde defnedildi

Cenaze törenine katılan acılı bir akraba, "Sakarya'da işlenen bu vahşet ne Türk halkını ile ne de Tük hükümetini temsil eder. Tek isteğimiz bu suçluların misliyle cezalandırılması." ifadesini kullandı.

Öldüren anne ve bebek, namazın ardından dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Suriyeli hamile kadın, 10 aylık bebeği ile Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık bir arazide ölü bulunmuştu.