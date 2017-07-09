11:49, 09 Temmuz 2017 Pazar

İsrail'de Netanyahu'ya istifa çağrıları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasının hızlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail Başsavcısı Avihai Mandelblit'in Petah Tikva kentindeki evinin önünde toplanan kalabalık, Netanyahu ile yürütülen soruşturmanın "yavaş ilerlemesini" protesto etti.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Afula kentinde düzenlenen gösteride de soruşturma sürecinin hızlandırılması talep edildi.

Soruşturma kapsamında en kısa sürede bir kararın alınması çağrısı yapan göstericiler, yetkilileri bu süreci aksatmak için bazı tedbirler almakla suçladı.

İSRAİL KAMUOYU VE SİYASETÇİLERDEN NETANYAHU'YA İSTİFA ÇAĞRILARI

Netanyahu, uzun süredir hakkında devam eden birden fazla yolsuzluk davası ile karşı karşıya. İsrail kamuoyundan ve siyasetçilerden Netanyahu’ya istifa çağrıları yükseliyor.

Hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla 4 kez ifadesi alınan Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.