Srebrenitsa'da 25 imam katledildi | FOTO

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen 8 binden fazla Boşnak arasında 25 imam da bulunuyor.
Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgalinin ardından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler arasında o dönem Bosna Hersek İslam Birliği için hizmet eden 10 Srebrenitsalı imamla başka şehirlerden Srebrenitsa'ya sığınan 15 imam yer alıyor.
Srebrenitsa Başimamı Damir Pestalic, yaptığı açıklamada, Srebrenitsa'da savaştan önce şehirdeki 20 İslam Meclisinde, 20 Srebrenitsalı imamın görev yaptığını, babadan oğula geçen imamlık mesleğini yürüten 20 kişinin Bosna Savaşı sırasında memleketlerini asla terk etmediğini söyledi.
Savaş sırasında Srebrenitsa'da doğan, büyüyen ve çalışan 10 imamın öldürüldüğünü anlatan Pestalic, "1995'te öldürülen 8 binden fazla Boşnak arasında 10 Srebrenitsalı imamımız da bulunuyor ancak ailelerinin buraya geri dönmemesi, imamların nerede ve nasıl öldürüldükleri bilgilerine erişmemizi güçleştiriyor." diye konuştu.
Pestalic, öldürülen imamların bazılarının cesetlerine ulaşıldığını ve toprağa verildiğini söyledi.
Öldürülen imamların Srebrenitsa'da uzun yıllar görev yapan kişiler olduğunu aktaran Pestalic, bu şehrin savaş sırasında diğer Boşnaklar tarafından "sığınak" şeklinde değerlendirildiğini vurguladı.
Pestalic, başka şehirlerden sığınmak için gelen imamlardan da 15'inin öldürüldüğünü ifade ederek "Srebrenitsa'da toplam 25 imam öldürüldü. İbadethaneler yerle bir edildi. Savaşın bitmesiyle evlerine geri dönen vatandaşlarımızın da yardımlarıyla yıkılan cami, mescit ve benzeri yerlerin onarımını yavaş yavaş yapıyoruz." dedi.
Savaş sırasında yıkılan 23 camiden 19'unun yeniden inşa edildiğini ve yenilendiğini söyleyerek "Srebrenitsa'daki altı İslam Meclisini aktif hale getirdik, yedi imam görevlendirdik, toplam 10 kişi çalışıyoruz." diye konuştu.
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