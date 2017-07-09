'Çingene Kızı' için kamuoyu baskısı oluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Zeugma Antik Kenti'nin tarihte önemli bir yeri bulunduğunu, antik kentten çıkarılan mozaiklerin sergilendiği aynı adı taşıyan müzenin de Türkiye'nin en önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi.
Zeugma Müzesi'nin ülke ve dünya çapında daha iyi yerlere gelebilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Avcı, bu anlamda müzenin en önemli eserlerinden olan "Çingene Kızı"nın eksik parçalarını da bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.
Gaziantep'teki temasları sırasında Çingene Kızı'nı inceleme imkanı bulduğunu anlatan Avcı, burada yaptığı "Lütfen Anadolu'dan, Gaziantep'ten, Zeugma'dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler." şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Şimdi ABD'deki üniversiteyle (Bowling Green Üniversitesi) ilgili mahkemeye gitmeden önce onları diplomatik bir yolla, uygun bir lisanla uyaracağız. Önceki günlerde Zeugma Müzesi'nden verilen mesajın amacı da oydu. Mesajlarımız ilgili üniversitenin öğrencilerine, mütevelli heyetine, velilerine ulaştırılacak. Orada bir şekilde kamuoyu baskısı oluşturulacak. Daha sonra bundan da sonuç alamazsak onları mahkemeye vereceğiz."
Nabi Avcı, yurt dışına kaçırılan eserlerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda uzun soluklu mücadeleler yapıldığını anımsattı.
Bu anlamda çeşitli örnekler veren Avcı, şöyle devam etti:
"Son olarak 8 Nisan 2017'de New York Christie's Müzayede Salonu'nda Anadolu'dan götürülen Kilya idolü satışa çıkarıldı. 3,5 milyon muayyen bedelle satışa çıkan eser, 14,5 milyon dolara satıldı. Biz de bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak New York'ta mahkemeye başvurduk. ABD'li bir hukuk bürosuyla birlikte mahkemeden şu kararı aldık; Müzayede evi eseri açık artırmaya sunarken 'Bu eser T.C. tarafından takip altındadır, üzerinde T.C. tarafından mülkiyet hakkı iddiası vardır. Alıcıların da bunu bilmesi gerekir' diye belirtmesi gerekirdi. Mahkeme bu kararıyla beraber 'eser alıcıya 6 ay boyunca teslim edilmeyecek' dendi. Bu süre devam ediyor. Bizim girişimlerimiz sonucunda alıcı, eseri almaktan vazgeçti. Şimdi ikinci alıcıya satmaya çalışıyorlar. Bizim de şimdi yargı sürecimiz devam ediyor.
Dolayısıyla bu konularla ilgili uluslararası mevzuat çok fazla gelişkin değil. 1970 sözleşmesi var, orada bazı yorumlar var. Dolayısıyla ABD örneğinde olduğu gibi bazen bu hukuki süreç çok uzun oluyor ama geçen ay İsviçre'nin Cenevre kentinde Perge'den kaçırılmış olan Herkül anıtı, İsviçre gümrüğünde yakalandı. Geri almak için mahkemeye başvurduk ve kazandık. 15 gün kadar önce o lahiti teslim aldık. İsviçre'de yaptığımız anlaşma gereği 3 ay sergilenecek, sonra Türkiye'ye gelecek. Bunu da zaten olumlu karşılıyoruz, çünkü tanıtımı yapılmış oluyor. Lahit, eylül ayında Antalya'ya gelecek."
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğinin, ABD'nin Bowling Green Üniversitesinde bulunan parçalarının iadesine ilişkin, "Kamuoyu baskısı oluşturulacak. Bundan da sonuç alamazsak, onları mahkemeye vereceğiz." dedi.
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceleyen Başbakan Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak." dedi.
Beykoz'daki Ziya Çakmak Viyadüğündeki trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, üç gün önce baba olan Bayram Morkoç adlı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı
FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personel yarın hakim karşısına çıkıyor
Bitlis'in Tatvan-Hizan karayoluna PKK'lılarca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bir sivil vatandaş yaralandı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde öldürülen Suriyeli anne ile 10 aylık bebeği için Samsun'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen festivalde şair Teyran'ın doğup büyüdüğü ev ve türbesi gezildi, rafting yarışları ile satranç turnuvası yapıldı
G20 Zirvesi'nin ardından konuşma yapan Erdoğan "Açık kapı politikamız devam ediyor." dedi
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi
Ege Denizi'nde, bugün saat 17.33'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İtalya'ya kaçışı organize ettikleri iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alınırken 226 yabancı uyruklu da yakalanarak Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla kamudaki mesleklerinden ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı
Tokat'ın Niksar ilçesindeki Komana Pontika Antik Kenti'nde kazı yapılan alanın çevresine 10 güvenlik kamerası yerleştirilerek, antik kentin güvenliği artırıldı
Sakarya’da öldürülen Suriyeli anne ve bebeği Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İdlib'e gönderildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.