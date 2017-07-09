Alman askerleri İncirlik'ten çekilmeye başladı

Sakarya'da öldürülen Suriyeli hamile kadın ve bebeği defnedildi

Önceki gün Sakarya'da katledilen Suriyeli anne ile bebeğinin cenazeleri, İdlib iline bağlı Cibale köyünde toprağa verildi. Öldürülen kadının babası el-Rahmun "Bu işe bulaşan suçluların yaptıkları, Türk halkını hiçbir şekilde temsil etmez. Türk halkı bizim kardeş, Müslüman ve dost halkımızdır. Biz böyle düşüyoruz ve böyle de düşünmeye devam edeceğiz." dedi.