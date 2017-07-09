13:59, 09 Temmuz 2017 Pazar

Taiz'deki çatışmalarda haziran bilançosu: 165 ölü, 588 çocuk yetim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'in Taiz vilayetinde haziran ayı içinde meydana gelen çatışma ve şiddet olaylarında 165 kişinin öldüğü, 426 kişinin yaralandığı bildirildi.

Taiz'deki yüzden fazla insani yardım kuruluşu ve derneği temsil eden "İnsani Yardım Koalisyonu" adlı kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "haziran ayında hükümete bağlı güçler ve Halk Direniş Güçleri (HDG) ile Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 165 kişinin öldüğü, 426 kişinin yaralandığı, 588 çocuğun ise yetim kaldığı" belirtildi.

Çatışmalarda 21 ev, tesis ve araç ile özel ve kamuya ait mülklerin zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, Taiz'in güney ve batı bölgelerindeki kırsal kesimlerde yaşayan 57 ailenin göçe zorlandığı ve insani yardımların durdurulması nedeniyle söz konusu ailelerin yeterli yardımdan yoksun olduğu kaydedildi.

13 BİN 635 KİŞİ KOLERAYA YAKALANDI

Açıklamada ayrıca haziran ayı içinde kentte 86 kişinin koleradan hayatını kaybettiği, 13 bin 635 kişinin koleraya yakalandığı, salgın nedeniyle yüzlerce kişinin akın ettiği hastanelerde de büyük yoğunluk yaşandığı aktarıldı.

Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarıyla Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Taiz'in birçok bölgesi Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor ve buraya insani yardımların girişine izin verilmiyor.