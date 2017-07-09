Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:13, 09 Temmuz 2017 Pazar
Ortadoğu
14:31, 09 Temmuz 2017 Pazar

  • Paylaş
Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi
Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

Suriye'de altı yıldır süren iç savaşla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD ve Rusya liderlerinin üzerinde anlaştığı ve Suriye'nin güneybatısı için geçerli olan ateşkes anlaşması saat 12.00 itibari ile yürürlükte...

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD ve Rusya liderlerinin üzerinde anlaştığı ve Suriye'nin güneybatısı için geçerli olan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği bildirildi.

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin katıldığı G20 zirvesinde gerçeleşen Trump - Putin görüşmesinde anlaşmaya varıldığı belirtilirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı açıklamada, anlaşmanın bölgedeki muhalefet ile Ürdün'ün başkentinde kurulan bir izleme merkezi arasında insani yardımların sağlanması ve temasların kurulmasının yer aldığını söyledi.

Suriye insan Hakları Gözlemevi, anlaşmanın tam saatinde yürürlüğe girdiğini ve saat 12 itibariyle bölgenin sakin olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından "ABD, Rusya ve Ürdün Suriye’nin güneybatısında ateşkes sağlanması ve çatışmasızlık anlaşması konusunda uzlaştı" şeklinde duyurulan anlaşma için Tillerson daha önce, “Bunun, ABD ile Rusya’nın Suriye konusunda birlikte çalışabileceklerinin ilk işareti olduğunu düşünüyorum ve bu anlaşmanın neticesinde de, Suriye’de birlikte çalışarak çatışmasızlık alanları oluşturabileceğimiz diğer yerler konusunda da uzun bir değerlendirme yaptık” demişti.



İlgili Konular Suriye G20 Liderler Zirvesi esed rusya ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Steinmeier Son yıllarda Almanya'da bu boyutta bir şiddet yaşamadık
Steinmeier: Son yıllarda Almanya'da bu boyutta bir şiddet yaşamadık

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'da yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili, "Almanya'da son yıllardaki gösterilerde bu boyutta şiddeti yaşamadık" dedi
Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi
Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

Suriye'de altı yıldır süren iç savaşla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD ve Rusya liderlerinin üzerinde anlaştığı ve Suriye'nin güneybatısı için geçerli olan ateşkes anlaşması saat 12.00 itibari ile yürürlükte...
Taiz'deki çatışmalarda haziran bilançosu 165 ölü 588 çocuk yetim
Taiz'deki çatışmalarda haziran bilançosu: 165 ölü, 588 çocuk yetim

Yemen'in güneyindeki Taiz'de, haziran ayında yaşanan çatışma ve şiddet olaylarında 165 kişi hayatını kaybetti, 426 kişi yaralandı, 588 çocukta yetim kaldı
Alman askerleri İncirlik'ten çekilmeye başladı
Alman askerleri İncirlik'ten çekilmeye başladı

Alman basını, İncirlik Üssü'nde bulunan Alman ordusunun bugün çekilmeye başladığını ve ikmal uçarının Ürdün'de bulunana askeri üsse kaydırılacağını yazdı
Srebrenitsa'da 25 imam katledildi FOTO
Srebrenitsa'da 25 imam katledildi | FOTO

Srebrenitsa Başimamı Pestalic, Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen 8 binden fazla Boşnak arasında 25 imamın da bulunduğunu söyledi
İsrail'de Netanyahu'ya istifa çağrıları
İsrail'de Netanyahu'ya istifa çağrıları

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki "yolsuzluk" soruşturmasının hızlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi. Netanyahu, uzun süredir hakkında devam eden birden fazla yolsuzluk davası ile karşı karşıya. İsrail kamuoyundan ve siyasetçilerden Netanyahu’ya istifa çağrıları yükseliyor.
Sakarya'da öldürülen Suriyeli hamile kadın ve bebeği defnedildi
Sakarya'da öldürülen Suriyeli hamile kadın ve bebeği defnedildi

Önceki gün Sakarya'da katledilen Suriyeli anne ile bebeğinin cenazeleri, İdlib iline bağlı Cibale köyünde toprağa verildi. Öldürülen kadının babası el-Rahmun "Bu işe bulaşan suçluların yaptıkları, Türk halkını hiçbir şekilde temsil etmez. Türk halkı bizim kardeş, Müslüman ve dost halkımızdır. Biz böyle düşüyoruz ve böyle de düşünmeye devam edeceğiz." dedi.
Sri Lanka'da 'Osmanlı Okulu'nun temelleri atıldı FOTO
Sri Lanka'da 'Osmanlı Okulu'nun temelleri atıldı | FOTO

Sri Lanka'nın Puttalam kentine bağlı Müslümanların yaşadığı El Aksa köyünde Osmanlı Okulu" adı verilerek temeli atılan okulda, ihtiyaç sahibi çocuklar eğitim görecek
ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması
ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "Yerel saatle 12.00’de Suriye’nin güneybatısındaki çatışmasızlık alanı yürürlüğe girecek. Bu alanlar ABD için önceliktir ve bu anlaşma ile elde edilen ilerleme ümit vaat ediyor” dedi
Putin Suriye de çatışmasızlık bölgeleri için Türkiye'nin desteği şart
Putin: Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri için Türkiye'nin desteği şart

Rusya lideri Vladimir Putin'in G20 zirvesindeki basın toplantısının gündeminde ise Suriye krizi ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ilk yüz yüze görüşme öne çıktı. Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine odaklanacaklarını söyleyen Putin, "Bunu Türkiye'siz yapamayız" dedi.
Papa Franciscus'dan G20'ye eleştiri
Papa Franciscus'dan G20'ye eleştiri

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus, Hamburg'da gerçekleşen G-20 zirvesini eleştirdi. Papa, "Güçler arasındaki tehlikeli ittifaklar, dünyanın görünümünü bozuyor" dedi.
Suriye'nin Türkiye sınırına ilk kez 'devrim bayrağı' asıldı
Suriye'nin Türkiye sınırına ilk kez 'devrim bayrağı' asıldı

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentinde bulunan Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişine ilk defa "Suriye devrimini" temsil eden 3 yıldızlı dev bayrak çekildi
Bosna Savaşının 'ithal haçlı kasapları' FOTO
Bosna Savaşının 'ithal haçlı kasapları' | FOTO

Bosna Savaşı'nda, Srebrenitsa soykırımı dahil birçok suça karıştığı düşünülen Rus ve Yunan paralı ve gönüllü askerlerin savaştaki rolü tarihi belgelerle de görülebiliyor
BM önünde Katar protestosu FOTO
BM önünde Katar protestosu | FOTO

İsviçre'deki insan hakları kuruluşları Katar'a uygulanan diplomatik ablukayı BM önünde protesto etti
İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni
İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni

İsrail askerlerinin geçen mayıs ayında öldürdüğü ve cenazesini dün teslim ettiği Filistinli Ebu Safake için cenaze töreni düzenlendi
Venezuela'da muhalif liderin cezası ev hapsine çevrildi
Venezuela'da muhalif liderin cezası ev hapsine çevrildi

Venezuela'da cezaevindeki muhalif lider Leopoldo Lopez'in cezası ev hapsine çevrildi.

Haberler

ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması
ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Suriye'nin Türkiye sınırına ilk kez 'devrim bayrağı' asıldı
Suriye'nin Türkiye sınırına ilk kez 'devrim bayrağı' asıldı

'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı'
ABD ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı'

Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi
Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi

Esed, Suriye'nin güneyindeki sözde ateşkesin süresini uzattı
Esed Suriye'nin güneyindeki sözde ateşkesin süresini uzattı

Suriye'de son 6 ayda, 'hayat kurtaran' 69 kişi öldürüldü
Suriye'de son 6 ayda 'hayat kurtaran' 69 kişi öldürüldü

Suriye'nin Hama ilinde intihar saldırısı
Suriye'nin Hama ilinde intihar saldırısı

Rejim güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası
Rejim güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 