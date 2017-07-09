14:31, 09 Temmuz 2017 Pazar

Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD ve Rusya liderlerinin üzerinde anlaştığı ve Suriye'nin güneybatısı için geçerli olan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği bildirildi.

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin katıldığı G20 zirvesinde gerçeleşen Trump - Putin görüşmesinde anlaşmaya varıldığı belirtilirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı açıklamada, anlaşmanın bölgedeki muhalefet ile Ürdün'ün başkentinde kurulan bir izleme merkezi arasında insani yardımların sağlanması ve temasların kurulmasının yer aldığını söyledi.

Suriye insan Hakları Gözlemevi, anlaşmanın tam saatinde yürürlüğe girdiğini ve saat 12 itibariyle bölgenin sakin olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından "ABD, Rusya ve Ürdün Suriye’nin güneybatısında ateşkes sağlanması ve çatışmasızlık anlaşması konusunda uzlaştı" şeklinde duyurulan anlaşma için Tillerson daha önce, “Bunun, ABD ile Rusya’nın Suriye konusunda birlikte çalışabileceklerinin ilk işareti olduğunu düşünüyorum ve bu anlaşmanın neticesinde de, Suriye’de birlikte çalışarak çatışmasızlık alanları oluşturabileceğimiz diğer yerler konusunda da uzun bir değerlendirme yaptık” demişti.