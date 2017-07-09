14:52, 09 Temmuz 2017 Pazar

Steinmeier: Son yıllarda Almanya'da bu boyutta bir şiddet yaşamadık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamburg'da gösterilerde yaralanan polisleri ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hamburg Fuar Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylar sırasında 200'den fazla polisin yaralandığını anımsattı.

Polislere sadece geçmiş olsun demediğini, aynı zamanda teşekkür ettiğini de belirten Steinmeier, polisleri ziyaretinde, son günlerde yaşananlara ilişkin bilgi de edindiğini aktardı.

"Almanya'da son yıllardaki gösterilerde bu boyutta şiddeti yaşamadık." değerlendirmesinde bulunan Steinmeier, göstericilerin sadece polislere değil, Hamburg halkının malına da acımasızca zarar verdiğini ifade etti.

Steinmeier, gördüklerinden sarsıldığını ve şoke olduğunu dile getirdi.

"Hamburg doğru bir tercih"

Polisin takdiri hak ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, G20 Liderler Zirvesi'nin Hamburg'da düzenlenmesine yönelik eleştirilere de değindi. Steinmeier, eleştirilere katılmadığını, Hamburg'un doğru bir tercih olduğunu bildirdi.

Steinmeier'e eşlik eden Hamburg Eyaleti Başbakanı Olaf Scholz da polislerin kahramanca görev yaptıklarını dile getirerek faillere yüksek cezalar verilmesini talep etti.

Hamburg'da perşembe günü başlayan ve kentin bazı bölgelerinde dün akşama kadar devam eden gösterilerde çok sayıda araç ateşe verilmiş, protestocular tarafından kurulan barikatlar yakılmış, yağmalamalar yaşanmış, polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıkmıştı.