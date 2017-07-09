Terör operasyonlarında 3 günde 269 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK tarafından Siirt Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Kocabey'in yaralandığı terör saldırısıyla ilgili, hakkında gözaltı kararı bulunan 56 kişiden 46'sı gözaltına alındığı ifade edildi.
Bölücü ögütüle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında HDP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Timurtaş ile Siirt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Musa Kurhan'ın da bulunduğa işaret edildi.
Açıklamada, AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı 54, AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı 23 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.
Bu gözaltılarla birlikte son üç gün içerisinde PKK/KCK örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısının 269 olduğu kaydedildi.
İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada güvenlik güçleri tarafından PKK'ya yönelik operasyonlarda Hakkari'de 2, Ağrı'da 4, Şırnak'ta 5'i teslim olmak üzere toplam 11 PKK üyesi etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Hakkari Yüksekova Dağlıca Yolu üzerindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü örgüt mensuplarından 2'si kobra aracı ile takip edilerek, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı batı bölgesinde tespit edilen 4 PKK mensubu F-16 savaş uçakları ile etkisiz hale getirilmişti.
Şırnak'ta ise PKK/KCK'dan kaçtıklarını beyan eden 5 örgüt mensubu, Habur Sınır Kapısı'nda, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.
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