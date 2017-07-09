17:20, 09 Temmuz 2017 Pazar

Gabriel: Hamburg'daki olayların faillerinin Neonazilerden farkı yok

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Hamburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne karşı kentte perşembe günden beri yapılan, şiddet içeren gösterilere sert tepki gösterdi.

Gabriel, Bild am Sonntag gazetesinde yayımlanan makalesinde, Hamburg’daki inanılmaz şiddetin sonuçsuz kalmaması gerektiğini belirtti.

Şiddet eylemlerinin siyasetle herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Gabriel, “Faillerin, Neonazilerden ve onların kundaklama eylemlerinden farkı yoktur." ifadesini kullandı.

Almanya'nın uluslararası imajının Hamburg'daki olaylar yüzünden zedelenebileceğine de işaret eden Gabriel, bu faillerin yakalanması için Avrupa genelinde bir ekibin kurulmasını istedi.

Gabriel ayrıca "Bu suçluları bulmak zor görünebilir ancak bunun için hukuk devletinin mümkün olan tüm araçlarını kullanmak lazım. Demokratik hukuk devleti kendini savunabileceğini kanıtlaması lazım." değerlemesinde bulundu.

BUNLAR PROTESTOCU DEĞİL, SUÇLULARDI

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de aynı gazeteye verdiği röportajda, bu tür bir göreve en iyi bir şekilde hazırlanılması durumunda bile şiddetin hemen engellenemeyeceğini belirterek polisin uygulamalarını savundu.

Maiziere, "Faillerden hesap sorulması lazım." dedi.

Demokraside siyasetçilerin her zaman farklı düşünenlerle, eleştirenlerle ve barışçıl protestoda bulunanlarla tartışabilmesi gerektiğini belirten Maiziere, “Ancak bu, aşırılık yanlıları için geçerli değildir. Bunlar protestocu değil, suçlulardı. Kim bir demokrat veya protestocu olarak şiddet yanlısı ahmakları koruyor veya kolluyorsa kendisini aynı ölçüde suçlu duruma düşürür” ifadesini kullandı.

Hamburg'da perşembe günü başlayan ve kentin bazı bölgelerinde dün akşama kadar devam eden gösterilerde çok sayıda araç ateşe verilmiş, protestocular tarafından barikatlar kurularak yakılmış, yağmalamalar yaşanmış, polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıkmıştı.