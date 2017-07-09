17:28, 09 Temmuz 2017 Pazar

PYD Halep'te kız çocuğunu öldürdü



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PKK/PYD, Halep'in Mare ilçesinde kontrolündeki bir köyde, tarım arazisinde çalışan işçilere açtığı ateş sonucu 1 kız hayatını kaybederken 2 sivil de yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi PKK/PYD'nin Halep'in Mare ilçesinde sivillere ateş açması sonucu, 1 kız çocuğu hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/PYD, Mare'ye bağlı Şeyh İsa köyünde, mevzilerine 200 metre uzaklıktaki tarım arazilerinde çalışan işçilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 2 sivil de hafif yaralandı. Valiliğin açıklamasında, "Bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bulunmadığı için herhangi bir karşılık verilmezken, olay yerine Mare İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi sevk edildi." denildi. Mare'nin ilçe merkezi ÖSO'nun, güneybatısında yer alan Şeyh İsa köyü ise PYD/PKK kontrolünde bulunuyor. Suriye'de çatışan grupların cephe hatlarında bulunan tarım arazileri veya ağaçlık alanlar, "insansız bölge" olarak tanımlanıyor. Bu nedenle cephe hatlarından ateş açılması, sivil can kayıplarına yol açabiliyor.

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