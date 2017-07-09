Hamaslı 37 milletvekilinin maaşı kesildi

Filistin Yönetimi’ne bağlı Maliye Bakanlığı’nın, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan 37 Hamaslı milletvekilinin maaşını kestiği bildirildi.
Hamaslı vekil Abdulcabbar Fukaha, yaptığı açıklamada, bu ayki maaşlarını almadıklarını ve bankaların Filistin Maliye Bakanlığı’nın maaşlarını kesme kararı aldığını kendilerine tebliğ ettiğini söyledi.
Filistin Maliye Bakanlığı’nın İsrail hapishanelerindeki iki vekilin de maaşlarını kestiğine dikkati çeken Fukaha, “Geçen ay maaşların yatırılmasında gecikme yaşandı ancak bu ay kesildiği haberini aldık. Hukuki anlamda bu sorunu çözmek için yargıya başvuracağız.” dedi.
Filistin Maliye Bakanlığı’ndan söz konusu duruma ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Filistin Hükümeti geçen ay herhangi bir gerekçe göstermeden, Batı Şeria ve Gazze’de Hamaslı 277 eski tutuklunun maaşını kestiğini duyurmuştu.
Fetih Hareketi tarafından yönetilen Ramallah merkezli Filistin Hükümeti, Hamas ve Fetih hareketleri arasında devam eden kriz nedeniyle geçen hafta çarşamba günü Gazze'deki 6 bin 145 memuru da erken emekliye ayırmıştı.
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Filistin Yönetimi’ne bağlı Maliye Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan 37 Hamaslı milletvekilinin maaşını kesti
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