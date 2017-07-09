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İnsani yardım taşıyan 'Umudu Ol' gemisi Yemen yolunda | FOTO
İnsani yardım taşıyan 'Umudu Ol' gemisi Yemen yolunda | FOTO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, AFAD ve Türk Kızılayınca Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı gemi, İskenderun Limanı'ndan uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayınca Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı gemi İskenderun Limanı'ndan uğurlandı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı, AFAD ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) dünyada insani ve kalkınma yardımlarını en iyi yapan kuruluşlar olarak öne çıktığını belirtti.

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi'nin yaklaşık 3 ay önce yaptığı ziyarette ülkesindeki acı durumu aktardığını anlatan Kaynak, şöyle konuştu:

"O ziyarette, 300 bin çocuğun kolera tehlikesiyle, açlık ve perişanlıkla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, kısa sürede önlem alınmazsa bu kadar çocuğu kaybedebileceğimizi ifade etmişti. Bu görüşme duygusal anlara sahne olmuştu. Dünyanın neresinde bir mazlum, bir muhtaç varsa, neresinde bir insan varsa, bize elini uzatanlara asla duyarsız kalmıyoruz. Bize bu ufku, vizyonu çizen Cumhurbaşkanımız, 'Nerede bir insan varsa, nerede bize el uzatan varsa orada olacaksınız ve az çok demeden ona ulaşacaksınız' dediği için öyleyiz."

Görüşme sonrası hemen harekete geçtiklerini vurgulayan Kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerekli çalışmaların başladığını bildirdi.

"İç savaşın arkasında vekaletler savaşını yönetenler var"

Bölgede bir iç savaşın olduğuna işaret eden Kaynak, şunları kaydetti:

"Biz isterdik ki Yemen'deki yangını çok önce söndürelim. Orada büyük bir kuraklığın neden olduğu bir kıtlık var. Bir yandan da maalesef kardeşin kardeşi kırdığı bir iç savaş var. Ölenin de öldürenin de Allah adına öldürdüğünü zannettiği bir iç savaş var. Bu iç savaşın arkasında, bu vekaletler savaşını yönetenler var. Bu gemi, Aden Limanı'na yanaşma izni alabilseydi çok daha önce orada olacaktı. Ya da Türk Kızılayının Sağlık Bakanlığı ile koordine ettiği koleraya karşı kullanılacak ilaçlar, bu gemiyle 10-15 günde orada olmak yerine 4 saatte orada olacaktı. Bu hafta beni ziyarete gelen BM genel sekreter yardımcısından rica ettim. Orada, bugün yarın gıdasızlıktan, ilaçsızlıktan can verecekler için, arkasında hiçbir siyasi menfaat, çıkar gözetmeden oraya yardım elini uzatan Türk kardeşlerinin yardımı, ancak BM genel sekreter yardımcısına yaptığımız rica sonrası gerçekleşebildi. Beni evvelsi gün Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 'İzin çıktı' diye aradığında, hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım."

Geminin taşıdığı ilaçların oraya şifa götüreceğine dikkati çeken Kaynak, insanların önemli bir kısmının kolera salgınından dolayı can vermekten kurtulmasını hedeflediklerini belirtti.



İlgili Konular Yemen'e insani yardım taşıyan gemi yola çıktı Yemen Türkiye Blue Fury Umudu Ol
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