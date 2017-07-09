Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:26, 09 Temmuz 2017 Pazar
Güncel
Güncelleme: 18:08, 09 Temmuz 2017 Pazar

  • Paylaş
FETÖ'den aranan gelin ve damat düğün yapamadan yakalandı
FETÖ'den aranan gelin ve damat düğün yapamadan yakalandı

Uşak'ta, hakkında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan damat ile örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandığı ileri sürülen gelin gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uşak'ta,  FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan damat ile örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandığı iddia edilen gelin gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mayıs ayında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Banaz ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.K, 6 Haziran'da İzmir Karabağlar'da E.Ç.K. ile nikah kıydı.

Çift, bugün Banaz ilçesinde düğün organizasyonu yaptı.

GELİN 'BYLOCK' KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Yakınlarının eşliğinde konvoy ile düğün salonuna giden çiftin bulunduğu araç ilçe girişinde rutin uygulama noktasında jandarma ekiplerince durduruldu.

A.K'nin sorgusunda arandığını belirleyen jandarma, damadı gözaltına aldı.

Kontrollerde gelin E.Ç.K de örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

A.K. ile E.Ç.K'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.



İlgili Konular FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
FETÖ'den aranan gelin ve damat düğün yapamadan yakalandı
FETÖ'den aranan gelin ve damat düğün yapamadan yakalandı

Uşak'ta, hakkında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan damat ile örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandığı ileri sürülen gelin gözaltına alındı
İnsani yardım taşıyan 'Umudu Ol' gemisi Yemen yolunda FOTO
İnsani yardım taşıyan 'Umudu Ol' gemisi Yemen yolunda | FOTO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, AFAD ve Türk Kızılayınca Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı gemi, İskenderun Limanı'ndan uğurlandı
Terör operasyonlarında 3 günde 269 gözaltı
Terör operasyonlarında 3 günde 269 gözaltı

İçişleri Bakanlığından, Siirt Baykan Kaymakamı ile AK Parti ilçe yöneticilerine yönelik terör saldırılarına dair 123 kişinin gözaltına alındığı, son 3 günde PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların sayısının 269 olduğu açıkandı
Çingene Kızı' için kamuoyu baskısı oluşturulacak
'Çingene Kızı' için kamuoyu baskısı oluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğinin, ABD'nin Bowling Green Üniversitesinde bulunan parçalarının iadesine ilişkin, "Kamuoyu baskısı oluşturulacak. Bundan da sonuç alamazsak, onları mahkemeye vereceğiz." dedi.
FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyonda 9 gözaltı
FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyonda 9 gözaltı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım 3 Havalimanı 29 Ekim 2018'de hizmete alınacak
Başbakan Yıldırım: 3. Havalimanı 29 Ekim 2018'de hizmete alınacak

İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceleyen Başbakan Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak." dedi.
Beykoz'da zincirleme kazada 1 ölü 3 yaralı FOTO
Beykoz'da zincirleme kazada 1 ölü, 3 yaralı | FOTO

Beykoz'daki Ziya Çakmak Viyadüğündeki trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, üç gün önce baba olan Bayram Morkoç adlı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı
Hava Kuvvetlerinin sözde 'mahrem imamlar'ı hakim karşısına çıkıyor
Hava Kuvvetlerinin sözde 'mahrem imamlar'ı hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personel yarın hakim karşısına çıkıyor
Bitlis'te PKK tuzağı 2 asker şehit
Bitlis'te PKK tuzağı: 2 asker şehit

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayoluna PKK'lılarca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bir sivil vatandaş yaralandı
Suriyeli anne ve bebek için Gıyabi cenaze namazı
Suriyeli anne ve bebek için Gıyabi cenaze namazı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde öldürülen Suriyeli anne ile 10 aylık bebeği için Samsun'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali başladı
Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali başladı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen festivalde şair Teyran'ın doğup büyüdüğü ev ve türbesi gezildi, rafting yarışları ile satranç turnuvası yapıldı
Erdoğan'dan G20 sonrası önemli açıklamalar
Erdoğan'dan G20 sonrası önemli açıklamalar

G20 Zirvesi'nin ardından konuşma yapan Erdoğan "Açık kapı politikamız devam ediyor." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de May ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de May ile görüştü

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi
Ege denizinde 3 9 şiddetinde deprem
Ege denizinde 3,9 şiddetinde deprem

Ege Denizi'nde, bugün saat 17.33'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çanakkale'de 226 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'de 226 yabancı uyruklu yakalandı

İtalya'ya kaçışı organize ettikleri iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alınırken 226 yabancı uyruklu da yakalanarak Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Şanlıurfa'da ByLock operasyonu
Şanlıurfa'da ByLock operasyonu

ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla kamudaki mesleklerinden ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı

Haberler

FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyonda 9 gözaltı
FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyonda 9 gözaltı

Hava Kuvvetlerinin sözde 'mahrem imamlar'ı hakim karşısına çıkıyor
Hava Kuvvetlerinin sözde 'mahrem imamlar'ı hakim karşısına çıkıyor

Türkiye'den Hollanda'nın skandal 15 Temmuz açıklamasına tepki
Türkiye'den Hollanda'nın skandal 15 Temmuz açıklamasına tepki

Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması
Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması

'Bank Asya' ödemeleriyle ilgili son durum
Bank Asya' ödemeleriyle ilgili son durum

İstanbul'da 32 ilçede FETÖ operasyonu: 57 gözaltı
İstanbul'da 32 ilçede FETÖ operasyonu 57 gözaltı

KHK kapsamında 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi
KHK kapsamında 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi

Mersin'deki FETÖ operasyonunda 35 gözaltı
Mersin'deki FETÖ operasyonunda 35 gözaltı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 