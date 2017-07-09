19:16, 09 Temmuz 2017 Pazar

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Maltepe'de sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşünü 25. gününde Maltepe'deki miting alanına gelerek tamamladı.

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe tamamlamak üzere Kartal'ın Dragos mevkisinden saat 16.30 itibarıyla yürüyüşüne başladı.

Partisinin milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu yürüyüş kortejinin, 200 metre önünde tek başına yürüyen Kılıçdaroğlu elinde "adalet" yazılı bir pankart taşıdı.

Yürüyüşün tamamlanmasına 1 kilometre kala mola veren Kılıçdaroğlu, bir süre karavanda dinlendi. Bu esnada da partinin milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan kortejdekiler, miting alanına geçti.

Yaklaşık 45 dakikalık bir molanın ardından tekrar yürüyüşe başlayan Kılıçdaroğlu, son bölümü tek başına yürüyerek saat 18.00'de Maltepe'deki miting alanına ulaştı.

"SİYASET VATANDAŞ İÇİN YAPILIR, ÜLKE İÇİN YAPILIR"

Kılıçdaroğlu, mitingde yaptığı konuşmada, "Siyaset vatandaş için yapılır, ülke için yapılır, ülkenin çıkarları için yapılır. Siyaset ülkeyi birleştirmektir; kutuplaştırmak değil, bölmek değil, ayrıştırmak değil, gerginlik yaratmak değil. O nedenle her yerde söylüyorum, bir daha söyleyeceğim, defalarca söyleyeceğim, sizler de söyleyin; hiç kimsenin etnik kimliğine göre, inancına göre, yaşam tarzına göre siyaset yapmayacağız. Yapanlar vatan hainleridir, yapanlar ülkeyi sevmeyenlerdir. Herkesin kimliğine saygı duyuyorum. Herkesin inancına saygı duyuyorum. Herkesin yaşam tarzına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.