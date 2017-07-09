19:19, 09 Temmuz 2017 Pazar

Gazzeli kanser hastalarına İsrail zulmü





Gazze Şeridi’nde 20 kanser ilacının tedariğindeki sıkıntı nedeniyle hastaların zorluk çektiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze Şeridi’nde 20 kanser ilacının tedariğindeki sıkıntı nedeniyle hastaların zorluk çektiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 kanser ilacının yeteri kadar temin edilememesi nedeniyle kanser hastalarının zorluk çektiği belirtildi. İlaç eksikliğinin, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin yurt dışında tedavi için sevk izinlerini azaltmasından kaynakladığı ifade edilen açıklamada, uluslararası ve hukuk kuruluşlarından Filistinli hastaları kurtarması, gerekli ilaçları göndermesi ve tedavi olmak için yurt dışına çıkmalarına izin verilmesi istendi. Filistin Sağlık Bakanlığına göre Gazze’de her yıl bin 500 kişiye kanser tanısı konuluyor.

İlgili Konular İsrail filistin Gazze

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.