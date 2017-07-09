Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:18, 09 Temmuz 2017 Pazar
Amerika
Güncelleme: 20:16, 09 Temmuz 2017 Pazar

  • Paylaş
ABD'den Rusya'ya 'yaptırım' tehdidi
ABD'den Rusya'ya 'yaptırım' tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ukrayna'da, "Rusya gereken şartları yerine getirmediği sürece ABD ve AB’nin yaptırımları sürecek." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, gereken şartları yerine getirmediği sürece Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğini söyledi.

Tillerson, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Rusya’ya yaptırımlar konusuna değindi.

Yaptırımların devam edeceğini belirten Tillerson, "Rusya gereken şartları yerine getirmediği sürece ABD ve AB’nin yaptırımları sürecek.” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerde Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların tırmanmaması, ateşkesin sağlanması ve ağır silahların çekilmesinde ilk adımın atılması hususunu Rusya’ya ilettiğini aktaran Tillerson, Donbas’ta krizin çözülmesinin ABD için de önemli olduğunu kaydetti.

RUSYA'YA 'MİNSK ANLAŞMASI'  HATIRLATMASI

Minsk Anlaşması'nın uygulanması ile ilgili sürecin hızlanmasına katkıda bulunmak için özel temsilci atadıklarını hatırlatan Tillerson, "Rusya’ya Minsk Anlaşması çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi ve ayrılıkçılar üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Tillerson, ABD olarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, Ukrayna vatandaşlarının güvenliğinin, etnik bağımsızlıklarının, milli ve dini eğilimlerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Poroşenko ise yaptığı konuşmada, ABD’li ortaklarının ve Tillerson’ın, Kırım’ın gayrimeşru ilhakı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü meselesinin Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasının şartları olduğunu vurguladığını aktardı.

Poroşenko, "Bugünkü ziyaret demokratik değerler, özgürlükler ve demokrasi için ortak mücadelemiz noktasında büyük bir sinyaldir. Rusya çatışmaların çözümü için Donbas’ta barışa yönelik iradesini göstermeli, savaşa son vermeli ve hibrit saldırıları bitirmelidir." diye konuştu.



İlgili Konular ABD AB rusya Ukrayna
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Ürdün-ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kaldırıldı
Ürdün-ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

Ürdün'den ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağı kaldırıldı
ABD'den Rusya'ya 'yaptırım' tehdidi
ABD'den Rusya'ya 'yaptırım' tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ukrayna'da, "Rusya gereken şartları yerine getirmediği sürece ABD ve AB’nin yaptırımları sürecek." dedi
11 Temmuz kurbanlarının cenazeleri Srebrenitsa'da
11 Temmuz kurbanlarının cenazeleri Srebrenitsa'da

Bosna Savaşı sırasında 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının 22'nci yılında toprağa verilecek 71 kurbanın cenazelerini taşıyan tır Srebrenitsa'ya ulaştı
Gazzeli kanser hastalarına İsrail zulmü
Gazzeli kanser hastalarına İsrail zulmü

Gazze Şeridi’nde 20 kanser ilacının tedariğindeki sıkıntı nedeniyle hastaların zorluk çektiği bildirildi
Hamburg'daki şiddet olaylarında ağır bilanço FOTO
Hamburg'daki şiddet olaylarında ağır bilanço | FOTO

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'daki yaşanan şiddet olaylarında, 476 polisin yaralandığı, 411 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu
Hamaslı 37 milletvekilinin maaşı kesildi
Hamaslı 37 milletvekilinin maaşı kesildi

Filistin Yönetimi’ne bağlı Maliye Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan 37 Hamaslı milletvekilinin maaşını kesti
PYD Halep'te kız çocuğunu öldürdü
PYD Halep'te kız çocuğunu öldürdü

PKK/PYD, Halep'in Mare ilçesinde kontrolündeki bir köyde, tarım arazisinde çalışan işçilere açtığı ateş sonucu 1 kız hayatını kaybederken 2 sivil de yaralandı.
Gabriel Hamburg'daki olayların faillerinin Neonazilerden farkı yok
Gabriel: Hamburg'daki olayların faillerinin Neonazilerden farkı yok

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Hamburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki şiddet olaylarına ilişkin, "Faillerin, Neonazilerden ve onların kundaklama eylemlerinden farkı yoktur" dedi
Katar krizi için İngiltere de devrede
Katar krizi için İngiltere de devrede

Katar'ı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Katar Emiri Şeyh Temim ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed ile Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi görüştü
İranlı milletvekilinden Zarif'e 'Ermenistan' eleştirisi
İranlı milletvekilinden Zarif'e 'Ermenistan' eleştirisi

İran'ın Urumiye Milletvekili Hazretpur, İran Dışişleri Bakanlığına, Ermenistan'ın, "Karabağ Müslümanlarına karşı işlediği cinayetler" hususunda kararlı tutum sergilememekle suçladı
Musul'un tamamı DEAŞ'tan kurtarıldı'
'Musul'un tamamı DEAŞ'tan kurtarıldı'

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un, DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı açıklandı
Steinmeier Son yıllarda Almanya'da bu boyutta bir şiddet yaşamadık
Steinmeier: Son yıllarda Almanya'da bu boyutta bir şiddet yaşamadık

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'da yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili, "Almanya'da son yıllardaki gösterilerde bu boyutta şiddeti yaşamadık" dedi
Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi
Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

Suriye'de altı yıldır süren iç savaşla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD ve Rusya liderlerinin üzerinde anlaştığı ve Suriye'nin güneybatısı için geçerli olan ateşkes anlaşması saat 12.00 itibari ile yürürlükte...
Taiz'deki çatışmalarda bir ayda 165 ölü 588 çocuk yetim
Taiz'deki çatışmalarda bir ayda 165 ölü, 588 çocuk yetim

Yemen'in güneyindeki Taiz'de, Haziran ayında yaşanan çatışma ve şiddet olaylarında 165 kişi hayatını kaybetti, 426 kişi yaralandı, 588 çocukta yetim kaldı
Alman askerleri İncirlik'ten çekilmeye başladı
Alman askerleri İncirlik'ten çekilmeye başladı

Alman basını, İncirlik Üssü'nde bulunan Alman ordusunun bugün çekilmeye başladığını ve ikmal uçarının Ürdün'de bulunana askeri üsse kaydırılacağını yazdı
Srebrenitsa'da 25 imam katledildi FOTO
Srebrenitsa'da 25 imam katledildi | FOTO

Srebrenitsa Başimamı Pestalic, Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen 8 binden fazla Boşnak arasında 25 imamın da bulunduğunu söyledi

Haberler

Japonya, Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı
Japonya Ukrayna ile vizeleri iptal etme sürecini başlattı

Ukrayna’da Türk kökenli Bulgar genç kız ölü bulundu
Ukrayna da Türk kökenli Bulgar genç kız ölü bulundu

Poroşenko AB'nin kapısını açtı
Poroşenko AB'nin kapısını açtı

Ukrayna'dan Rusya'nın Kuzey Akım-2 hattına tepki
Ukrayna'dan Rusya'nın Kuzey Akım-2 hattına tepki

Türkiye ile Ukrayna arasında 'kutup işbirliği' artacak
Türkiye ile Ukrayna arasında 'kutup işbirliği' artacak

Ukrayna’nın Odessa şehrinde 'İstanbul Parkı'
Ukrayna nın Odessa şehrinde 'İstanbul Parkı'

Batı'nın Ukrayna'da Rusya'ya karşı vize hamlesi | ANALİZ
Batı'nın Ukrayna'da Rusya'ya karşı vize hamlesi ANALİZ

Ukrayna, Kırım'ın geri alınmasında kararlı
Ukrayna Kırım'ın geri alınmasında kararlı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 