19:52, 09 Temmuz 2017 Pazar

Atatürk Havalimanı'nda koku alarmı





Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali Servis Katı merdivenlerinin bulunduğu alandan yayılan ve sebebi henüz bilinmeyen ağır kokuya itfaiye ekipleri müdahale bulundu. Kokudan etkilenen bazı yolcular ile çalışanların da sık sık öksürdüğü görüldü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali Servis Katı merdivenlerinin bulunduğu alandan yayılan ve sebebi henüz bilinmeyen ağır kokuya itfaiye ekipleri müdahale etti. Havalimanında saat 16.00 sıralarında ağır kokuyu alan çalışanlar, yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kokunun Dış Hatlar Geliş Terminali Servis Katı'ndan kaynaklandığını tespit etti. Bir süre burada gaz maskelerini takarak incelemede bulunan ekipler, daha detaylı araştırma için itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi. Terminal yetkililerin haber verdiği itfaiye ekibi, kokunun yayıldığı alana girdi. Kokudan etkilenen bazı yolcular ile çalışanların sık sık öksürdüğü görüldü. Kokunun kaynağının tespiti ve giderilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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