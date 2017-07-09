Güncelleme: 21:20, 09 Temmuz 2017 Pazar

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

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