Güncelleme: 21:19, 09 Temmuz 2017 Pazar

Türkiye'den İsrail'e kınama





Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in yasadışı işgal yerlerinde ilave konut inşasına verdiği onaya kınama geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasadışı işgal yerlerinde ilave konut inşasına verdiği onayı kınadı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerde ilave bin 500 konutun inşasına ilişkin onay sürecini ilerletmesinin kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu tür gayrimeşru adımlar uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek iki devletli çözüm zeminini zedelemektedir.​" ifadesi kullanıldı.

İlgili Konular Türkiye İsrail

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.