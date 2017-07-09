Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Dünya bu kadar kısa sürede DEAŞ'ı yeneceğimizi düşünmüyordu." dedi.
Musul'daki konuşmasını veren Irak devlet televizyonunun haberinde İbadi, "Dünya bu kadar kısa sürede DEAŞ'ı yeneceğimizi düşünmüyordu. Güvenlik güçlerini kutluyorum." ifadesini kullandı.
Musul'un alt yapısının yeniden imarı ve hizmet konusuna büyük önem ve vereceklerini belirten İbadi, Musul'da elde edilen zaferin güvenlik güçlerinin fedakarlığı sayesinde olduğunu vurguladı.
Musul'a giden İbadi'nin Musul Valilik binasını ziyaret ettiği aktarıldı.
Irak Başbakanı İbadi de Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı kazanılan zaferden dolayı güvenlik güçleri ve Irak halkını kutlamıştı.
Musul kenti, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçmişti.
Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.
Irak Başbakanı İbadi, "Dünya bu kadar kısa sürede DEAŞ'ı yeneceğimizi düşünmüyordu." dedi
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