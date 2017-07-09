Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:53, 09 Temmuz 2017 Pazar
Eğitim
21:58, 09 Temmuz 2017 Pazar

  • Paylaş
Hollanda'da çocuklar için Kur'an tefsiri
Hollanda'da çocuklar için Kur'an tefsiri

Kur'an-ı Kerim tefsirini ilk defa çocuklar için Hollandaca hazırlayan ilahiyatçı yazar Abdulvahid Van Bommel, "Çocuklara verdiğim derslerdeki edindiğim tecrübe ile çocukların sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yerine onu anlamaları gerektiğini düşündüm." dedi.

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Hollanda'da ilk defa çocuklar için Hollandaca Kur'an-ı Kerim tefsiri hazırlayan ilahiyatçı yazar Abdulvahid van Bommel, "Çocuklara verdiğim derslerdeki edindiğim tecrübe ile çocukların sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yerine onu anlamaları gerektiğini düşündüm. Anlayarak okusunlar ki kendi hayatlarında bunu uygulamaya koysunlar." dedi.

Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami'de, van Bommel tarafından çocuklar için Hollandaca hazırlanan "De Koran uitleg voor kinderen" adlı Kur'an-ı Kerim tefsirinin tanıtımıyla ilgili program düzenlendi.

Etkinliğe, Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler ve farklı etnik kökenlerden vatandaşlar da katıldı.

Çalışması hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan van Bommel, Müslüman olduktan sonra dört yıl Türkiye'de ilahiyat eğitimi gördüğünü ve sonrasında Hollanda'ya döndüğünde imamlık yaptığını söyledi.

Hollanda'da bir camide çocuklara Kur'an dersi vermeye başladığını aktaran van Bommel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklara verdiğim derslerdeki edindiğim tecrübe ile çocukların sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yerine onu anlamaları gerektiğini düşündüm. Anlayarak okusunlar ki kendi hayatlarında bunu uygulamaya koysunlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah 'Bunlar tefekkür etmiyorlar mı?' gibi ayetlerle bizim düşünmemizi istiyor. Bir ayetten anladığımızı sorarak hikmet kazanmak ve ilim kazanmak Kuran'ın metodudur. Bu sebepten dolayı bu çalışmayı yaptım."

Hollanda'da yaşayan Müslüman çocukların farklı kültür ortamında yaşadıklarını kaydeden van Bommel, "Bu çocuklar sokakta veya okulda Hollandalı çocuklardan tenkit görebiliyorlar ve buna karşı İslam'ı anlatabilmek için hazır değiller. Bu çocuk tefsiriyle onlara yapılan tenkitlere karşı hazırlıklı olmuş olacaklar." ifadesini kullandı.

HDV Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tonca da HDV olarak yıllardır hedeflerinin bu tür çalışmalar olduğunu belirterek, "Geçen sene van Bommel'in böyle bir çalışması olduğunu duyduk ve çocuklar için hazırlamış olduğu bu çalışmayı destekleme kararı aldık. Gelecek nesillere ve bütün Müslümanların anlayabileceği bir eser kazandırdığımız için çok mutluyuz." dedi.

Dokuz yaşındaki İmane Valk, program sırasında tüm çocuklar adına van Bommel'e kitapla ilgili sorular sordu. Katılımcıların da sorularını yanıtlayan van Bommel, program sonunda tefsir kitaplarını imzaladı.

HDV Başkan yardımcısı Mehmet Yürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Eğitim Haberleri
Hollanda'da çocuklar için Kur'an tefsiri
Hollanda'da çocuklar için Kur'an tefsiri

Kur'an-ı Kerim tefsirini ilk defa çocuklar için Hollandaca hazırlayan ilahiyatçı yazar Abdulvahid Van Bommel, "Çocuklara verdiğim derslerdeki edindiğim tecrübe ile çocukların sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yerine onu anlamaları gerektiğini düşündüm." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 47 soruda TEOG süreci
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 47 soruda TEOG süreci

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında adayların ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme işlemleri için 47 soruluk tercih rehberi yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel kurslara 'müfredat' uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel kurslara 'müfredat' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, özel kurslara, dershane mantığına kapı aralayacak ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulamamaları konusunda uyarı geldi
Öğretmenler için bayram tatili uzatıldı
Öğretmenler için bayram tatili uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığından, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında, Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı açıklandı
Mülteci çocuklara 3 milyon 800 bin lira eğitim yardımı yapıldı
Mülteci çocuklara 3 milyon 800 bin lira eğitim yardımı yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Şartlı Eğitim Yardımı Programı kapsamında 31 Mayıs itibarıyla 56 bin 332 mülteci çocuğa 33 bin kart üzerinden 3 milyon 800 bin lira nakdi yardım ulaştırdık" dedi
Merkezi ortak sınavlarda matematikte bir ilk
Merkezi ortak sınavlarda matematikte bir ilk

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavlara ilişkin verilere göre, matematik dersinin başarı ortalaması ilk defa 50 puanın üzerine çıkarak 55,35 düzeyinde gerçekleşti
ÖSYM'den LYS adaylarına 'son kritik uyarılar' VİDEO
ÖSYM'den LYS adaylarına 'son kritik uyarılar' | VİDEO

ÖSYM, 10 Haziran'da başlayacak LYS'ye girecek adaylar için, sınav kurallarının yer aldığı bir film hazırlayarak uyarılarda bulundu
TEOG sonuçları yarın açıklanıyor
TEOG sonuçları yarın açıklanıyor

TEOG Sistemi kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları yarın saat 10.00'da açıklanacak
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulunca yapılacak ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı
İstanbul Şehir Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
İstanbul Şehir Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

İstanbul Şehir Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı, üniversitenin yeni açılacak Dragos Kampüsü’nde gerçekleştirilen törenle sona erdi. Toplam 692 öğrenci mezuniyet coşkusunu yaşadı.
2017 DGS başvuruları başladı
2017 DGS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da yapılacak 2017 DGS başvuruları başladı. Başvurular, 1 Haziran'da sona erecek.
ÖSYM'den yarınki KPSS sınavı için kritik uyarı
ÖSYM'den yarınki KPSS sınavı için kritik uyarı

ÖSYM, Kamu Personel Sınavı'na girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu
Mazeret sınavlarının ilk gün oturumu sona erdi
Mazeret sınavlarının ilk gün oturumu sona erdi

İstanbul'da TEOG sistemi kapsamında ikinci dönem ortak sınavına katılamayan öğrenciler için gerçekleştirilen mazeret sınavlarının ilk oturumu tamamlandı
KPSS heyecanı hafta sonu başlıyor
KPSS heyecanı hafta sonu başlıyor

KPSS genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavları, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak
2017-2018 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu
2017-2018 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvim genelgesine göre, birinci dönem, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak
Uluslararası Öğrenci Dergisi yayınlandı
Uluslararası Öğrenci Dergisi yayınlandı

Uluslararası Öğrenci Dergisi “StudyInTurkey Magazine” yayın hayatına başladı





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 