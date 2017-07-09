Güncelleme: 23:11, 09 Temmuz 2017 Pazar

Erdoğan, Aliyev ile görüştü





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma yemeğinde bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi, basına kapalı 1 saat 45 dakika sürdü. Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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