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23:53, 09 Temmuz 2017 Pazar
Dış Politika
Güncelleme: 23:11, 09 Temmuz 2017 Pazar

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Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma yemeğinde bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi, basına kapalı 1 saat 45 dakika sürdü.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.



İlgili Konular recep tayyip erdoğan İlham Aliyev
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