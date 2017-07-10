Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:15, 10 Temmuz 2017 Pazartesi
Güncel
00:26, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

  • Paylaş
TRT'nin yeni Genel Müdürü İbrahim Eren
TRT'nin yeni Genel Müdürü İbrahim Eren

TRT Genel Müdürlüğü'ne, TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren atandı. İbrahim Eren kimdir?

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TRT Genel Müdürlüğüne, TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren'in atandığı bildirildi.

Eren'in atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TRT Genel Müdürlüğü için yapılan 56 başvuru arasından belirlenen 3 isimden biri olan Eren, Bakanlar Kurulunun seçimini yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla TRT'nin 17'nci genel müdürü oldu.

4 YILDIR TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004'te mezun olan Eren, çalışma hayatına kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başladı ve sonrasında medya prodüksiyon sektöründe ulusal ve uluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılığını üstlendi.

2008'de Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'de göreve başlayan Eren, ATV İngiltere Temsilciğini yapmasının ardından 2010'dan itibaren sırasıyla, ATV Avrupa'nın Genel Müdürlüğü ve ATV'nin Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Eren, buradaki görevinde özellikle iç yapımların etkin ve verimli hale getirilmesi, kanalın yeniden yapılandırılma stratejilerinin belirlenmesi süreçlerini yönetti.

Londra'da bulunan University of Westminster'dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, 2013 yılı Temmuz ayından bu yana Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

İbrahim Eren, TRT'de göreve başlamasıyla beraber Diriliş, Payitaht Abdülhamit, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi milli projelere imza attı ve Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World'ün kuruluşunu gerçekleştirdi.

Aynı zamanda televizyon sektörünün ortak endüstri komitesi olan TİAK AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği, International Emmy Direktörlüğü görevlerini de yürüten Eren, evli ve üç çocuk babası.

ATAMA SÜRECİ

TRT Genel Müdürlüğü görevine atama süreci, RTÜK'e 17 Mayıs-26 Mayıs 2017'de yapılan aday başvuruları ile resmen başlamıştı.

RTÜK'ün 31 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda başvuran adaylar arasından İbrahim Eren'in de bulunduğu en yüksek oyu alan üç adayın ismi Başbakanlığa bildirilmişti.



İlgili Konular İbrahim Eren TRT İbrahim Eren kimdir TRT'nin yeni Genel Müdürü İbrahim Eren TRT Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Eren atandı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Hatay'da polise saldırı 2 şehit
Hatay'da polise saldırı: 2 şehit

Hatay'da polis uygulama noktasına yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
TRT'nin yeni Genel Müdürü İbrahim Eren
TRT'nin yeni Genel Müdürü İbrahim Eren

TRT Genel Müdürlüğü'ne, TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren atandı. İbrahim Eren kimdir?
Erdoğan Aliyev ile görüştü
Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma yemeğinde bir araya geldi
Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti
Türkiye'den İsrail'e kınama
Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in yasadışı işgal yerlerinde ilave konut inşasına verdiği onaya kınama geldi
Atatürk Havalimanı'nda koku alarmı
Atatürk Havalimanı'nda koku alarmı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali Servis Katı merdivenlerinin bulunduğu alandan yayılan ve sebebi henüz bilinmeyen ağır kokuya itfaiye ekipleri müdahale bulundu. Kokudan etkilenen bazı yolcular ile çalışanların da sık sık öksürdüğü görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Maltepe'de sona erdi
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Maltepe'de sona erdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşünü 25. gününde Maltepe'deki miting alanına gelerek tamamladı
Medyada ırkçı dile lanet yağıyor
Medyada ırkçı dile lanet yağıyor

Bir kısım medyanın, ırkçı dil ile ülkemizde yaşayan Suriyelileri hedef gösteren haberciliğe meslektaşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından ortak yayınlanan bildiri ile sert tepki geldi
FETÖ'den aranan gelin ve damat düğün yapamadan yakalandı
FETÖ'den aranan gelin ve damat düğün yapamadan yakalandı

Uşak'ta, hakkında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan damat ile örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandığı ileri sürülen gelin gözaltına alındı
İnsani yardım taşıyan 'Umudu Ol' gemisi Yemen yolunda FOTO
İnsani yardım taşıyan 'Umudu Ol' gemisi Yemen yolunda | FOTO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, AFAD ve Türk Kızılayınca Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı gemi, İskenderun Limanı'ndan uğurlandı
Terör operasyonlarında 3 günde 269 gözaltı
Terör operasyonlarında 3 günde 269 gözaltı

İçişleri Bakanlığından, Siirt Baykan Kaymakamı ile AK Parti ilçe yöneticilerine yönelik terör saldırılarına dair 123 kişinin gözaltına alındığı, son 3 günde PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların sayısının 269 olduğu açıkandı
Çingene Kızı' için kamuoyu baskısı oluşturulacak
'Çingene Kızı' için kamuoyu baskısı oluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğinin, ABD'nin Bowling Green Üniversitesinde bulunan parçalarının iadesine ilişkin, "Kamuoyu baskısı oluşturulacak. Bundan da sonuç alamazsak, onları mahkemeye vereceğiz." dedi.
FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyonda 9 gözaltı
FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyonda 9 gözaltı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım 3 Havalimanı 29 Ekim 2018'de hizmete alınacak
Başbakan Yıldırım: 3. Havalimanı 29 Ekim 2018'de hizmete alınacak

İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatı ve diğer projeleri havadan inceleyen Başbakan Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak." dedi.
Beykoz'da zincirleme kazada 1 ölü 3 yaralı FOTO
Beykoz'da zincirleme kazada 1 ölü, 3 yaralı | FOTO

Beykoz'daki Ziya Çakmak Viyadüğündeki trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, üç gün önce baba olan Bayram Morkoç adlı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı
Hava Kuvvetlerinin sözde 'mahrem imamlar'ı hakim karşısına çıkıyor
Hava Kuvvetlerinin sözde 'mahrem imamlar'ı hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personel yarın hakim karşısına çıkıyor

Haberler

TRT’deki Kur’an Okuma Yarışması ve makam sahiplerinin sessizliği
TRT deki Kur an Okuma Yarışması ve makam sahiplerinin sessizliği

TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlıkta
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlıkta

TRT Genel Müdürlüğü için 56 aday başvurdu... İşte başvuran isimler
TRT Genel Müdürlüğü için 56 aday başvurdu İşte başvuran isimler

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan TRT'ye ziyaret
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan TRT'ye ziyaret

TRT Genel Müdürlüğü için adaylık süreci başladı
TRT Genel Müdürlüğü için adaylık süreci başladı

TRT Genel Müdürü Göka istifa etti
TRT Genel Müdürü Göka istifa etti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 