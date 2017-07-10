ABD Rakka'da PYD mevzilerini vurdu: 40 ölü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde PKK/PYD'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 örgüt üyesinin öldüğü iddia edildi.
Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları, Akrişi beldesine hava operasyonu düzenledi.
Bu sırada PKK/PYD mevzilerinin vurulduğu, bombardımanda yaklaşık 40 örgüt mensubunun öldüğü, çok sayıda örgüt mensubunun da yaralandığı ifade edildi.
Belde çevresinde DEAŞ ile PKK/PYD arasında çatışmalar yaşandığını belirten kaynaklar, koalisyonun DEAŞ hedeflerine yoğun saldırı düzenlediğini aktardı.
Bu arada, DEAŞ'ın kentteki uygulamalarını deşifre eden "Rakka sessizce katlediliyor" isimli aktivist ağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun hava saldırılarında, son 48 saat içerisinde 23 sivilin öldüğü, 46 sivilin yaralandığını duyurdu.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde PKK/PYD'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 teröristin öldüğü iddia edildi.
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