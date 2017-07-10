08:33, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Suriye'de PYD protestosu





Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Mare ilçesinde, PKK/PYD protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde, PKK/PYD'nin protesto edildiği bildirildi. Mareliler, akşam saatlerinde ilçe meydanında toplanarak, PKK/PYD aleyhinde sloganlar attı. Çevre köylerden de katılanların olduğu gösteride, Arapça ve İngilizce ''PKK'yı ihanetlerle köylerimize yerleştirdiniz. Onları zilletle köylerimizden çıkaracaksınız", "Türk askeri kardeşimiz ve müttefikimizdir" yazılı dövizler taşındı. Göstericiler, PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği, Arap nüfusun yoğun olduğu köy, ilçe ve beldelerden çekilmesini istedi. Göstericilerden Dr. Ahmed Hafız, yaptığı açıklamada, ''Türk hükümeti ve devletine mesajımızdır. Bizler bölgedeki terör örgütü PYD'ye karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.'' dedi.

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