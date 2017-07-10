AB'den 'Musul' açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Musul'da DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını bildirmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Birliği (AB) İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiser Christos Stylianides yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Musul'un DEAŞ'tan kurtuluşu için çaba sarfeden Irak halkı, hükümeti ve emniyet güçleri tebrik edilirken, mücadelede hayatını kaybeden sivil ve askerler saygıyla anıldı.
Bundan sonraki süreçte sivil halkın korunmasına öncelik verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Musul halkı arasında uzlaşı sağlanmasının hem Musul'un hem de Irak'ın geleceği için önemine işaret edildi.
Musul'dan kaçanların kente geri dönmesi için bir süreç başlatılması ve toplumlar arası güven arttırıcı önlemlerin alınması gerekliliğine dikkat çekilen açıklamada, AB'nin Irak'a insani, güvenlik, istikrar ve uzlaşı alanında karşılaştığı sorunlar bağlamında destek vermeyi sürdüreceği ifade edildi.
Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması için 17 Ekim 2016'da şehrin doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının 24 Ocak 2017'de tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için 3 cepheden operasyon başlatılmıştı. Irak devlet televizyonu bugün "Musul'un tamamının DEAŞ'tan kurtarıldığını" bildirmiş, Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Musul'da DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını belirttiği, kentteki devlet memurlarına mesaiye başlama çağrısı yaptığı kaydedilmişti.
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