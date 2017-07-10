Güncelleme: 00:54, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Bakan Tillerson'u kabul etti





Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul etti. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

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