09:30, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Dünya Petrol Kongresi'ne katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşecek, Dünya Petrol Kongresi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u, Shell Dünya Başkanı Ben Van Beurden’ı ve BP Grup CEO’su Bob Dudley’i ayrı ayrı kabul edecek.



(İstanbul/11.00/13.00/14.00/16.00/17.00/18.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi'nde, Dünya Petrol Kongresi'ne iştirak edecek, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek.

- Yıldırım, Mabeyn Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dünya Petrol Kongre'sine katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak, Dolmabahçe Ofis'inde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek.

(İstanbul/ 11.00/13.00/14.00/16.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret edecek, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul 11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bezmialem Vakıf Üniversitesinde mezuniyet törenine katılacak.

(İstanbul/17.00) 2- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sağlık çalışanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Van Göç Birliği Platformu sağlık toplantısı ve İl Sağlık Hizmetleri değerlendirme toplantısına katılacak.

(Van/10.30/17.45)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretim endeksi ile haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılacak.

(Abidjan)

2- Suriye görüşmelerinin 7'nci turu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılımıyla başlayacak.

- Mistura, Suriye rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Cenevre)

3- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Musul)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

SPOR

1- Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Şampiyonası Portekiz'de sürüyor.

- Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Matosinhos/18.15)

2- Futbolda 2017-2018 sezonunun 2. ve 3. lig gruplarının kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezinde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

3- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Finalleri devam ediyor.

(Konya)

4- Sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası Wimbledon sürüyor.

(Londra)