Bazı akademisyenlere yönelik yeni bir soruşturma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'da aralarında akademisyenlerin de yer aldığı 72 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin akademik yapılanması içinde yer aldıkları, ByLock kullandıkları ve FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürüttükleri iddia edilen 72 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,Boğaziçi ve Medeniyet üniversitelerinde görev yapan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli 19 profesör, Boğaziçi Üniversitesinde görevli 1 profesör ve doçentin de yer aldığı 8 kişinin bulunduğu öğrenildi.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 sözde "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılanmasına başlandı
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın listeye kaydedilmesine karar verildi
Ankara'da yakalanmasının ardından cezaevine konulan FETÖ'nün üst düzey mütevelli heyetinde bulunduğu öne sürülen Türkmen'in başka bir soruşturma kapsamında ifadesi alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu başlattı. 43 kişi gözaltına alındı.
Altının ons fiyatı, 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.204,95 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.207 doların üzerinde dengelendi. Çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını 937 liradan satılıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde Bosna’daki anma törenlerine katılacak olan MotoBosna ekibi, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın organizasyonunda İpsala Gümrük Kapısı’ndan geçerek Yunanistan’a giriş yaptı.
Avusturya Dışişleri Bakanı, "kamu düzeni için tehdit oluşturması" gerekçesiyle Zeybekçi'nin ziyaretini yasakladı
Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki bazı akademisyenlere ve çalışanlara yönelik düzenlenen soruşturmada 72 kişi hakkında gözaltı kararı alındı
Muş'un Varto ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yurt dışındaki ilk Türk Ticaret Merkezi, İran'ın başkenti Tahran'da açıldı
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişeleri yakınındaki kazada 2 kız öğrenci öldü, 16 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul etti
Hatay'da polis uygulama noktasına yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı