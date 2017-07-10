Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:37, 10 Temmuz 2017 Pazartesi
Ortadoğu
10:16, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

  • Paylaş
ABD'den PYD'ye yeni askeri sevkiyat
ABD'den PYD'ye yeni askeri sevkiyat

ABD'nin Suriye'de PKK/PYD'ye DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin, PKK/PYD'ye DEAŞ ile mücadele adı altında askeri sevkiyatları sürüyor. 

Son bir hafta içinde yapılan iki sevkiyatta toplamda 184 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 184 tır, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdi.

Konvoyda, yakıt tankerleri ve zırhlı Hummer araçları dikkati çekerken, kaynaklar sevkiyatın, Rakka'yı DEAŞ'tan almak için "son hamle hazırlığı" kapsamında yapıldığını iddia etti.

Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon belgelerinde, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka (kent merkezine yönelik) operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu ancak ABD'nin PKK/PYD'ye Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.



İlgili Konular Suriye pyd ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Orta Asya'dan Rusya ya göçmen akını azaldı
Orta Asya'dan Rusya’ya göçmen akını azaldı

Bu yılın ile çeyreğinde Rusya’da bulunun göçmen işçi sayısı yüzde 26,8 oranında azaldı.
Filipinler'de orta şiddette deprem
Filipinler'de orta şiddette deprem

Filipinler'in orta kesiminde 5,4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Artçı sarsıntının hissedildiği Ormoc kentindeki bir okulda yaklaşık 50 öğrenci bayıldı.
Kanada'da Türk Festivali FOTO
Kanada'da Türk Festivali | FOTO

Kanada Eğitim ve Gençlik Vakfı, 2. Anatolia Fest 2017'yi Toronto'nun Dundas Meydanı'nda düzenledi
Guyana'da mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi
Guyana'da mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi

Mahkumlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
UCM Savcısı Bensouda'dan Katar ziyareti
UCM Savcısı Bensouda'dan Katar ziyareti

Katar Emiri Şeyh Temim, UCM Savcısı Bensouda ile Körfez krizini görüştü
ABD'den PYD'ye yeni askeri sevkiyat
ABD'den PYD'ye yeni askeri sevkiyat

ABD'nin Suriye'de PKK/PYD'ye DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor
Paris metroları sular altında
Paris metroları sular altında

Paris ve çevresinde etkili aşırı yağışlar nedeniyle başkentte çok sayıda metro istasyonunu su bastı
AB'den 'Musul' açıklaması
AB'den 'Musul' açıklaması

AB'den yapılan açıklamada, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasının, Irak'ın terörden arındırılmış bir gelecek inşa etmesi için çok büyük bir adım olduğu bildirildi
ABD ve Kanada'daki orman yangınlarında binlerce tahliye FOTO
ABD ve Kanada'daki orman yangınlarında binlerce tahliye | FOTO

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ve Kanada'nın British Columbia bölgesindeki orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Suriye'de PYD protestosu
Suriye'de PYD protestosu

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Mare ilçesinde, PKK/PYD protesto edildi
ABD Rakka'da PYD mevzilerini vurdu 40 ölü
ABD Rakka'da PYD mevzilerini vurdu: 40 ölü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde PKK/PYD'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 teröristin öldüğü iddia edildi.
quot Dünya bu kadar kısa sürede DEAŞ'ı yeneceğimizi düşünmüyordu quot
"Dünya bu kadar kısa sürede DEAŞ'ı yeneceğimizi düşünmüyordu"

Irak Başbakanı İbadi, "Dünya bu kadar kısa sürede DEAŞ'ı yeneceğimizi düşünmüyordu." dedi
Trump Şimdi Rusya ile yapıcı olma zamanı
Trump: Şimdi Rusya ile yapıcı olma zamanı

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşmesi hakkında, Suriye'nin belirli yerlerinde birçok hayatı kurtaracak bir ateşkes üzerinde anlaştık. Şimdi Rusya ile yapıcı olma zamanı." değerlendirmesinde bulundu
Katar'da boykottan zarar görenler için komisyon kuruldu
Katar'da boykottan zarar görenler için komisyon kuruldu

Katar'da Körfez boykotundan zarar görenler için "Tazminat Talebi Komisyonu Merkezi" açıldı
Ürdün-ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kaldırıldı
Ürdün-ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

Ürdün'den ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağı kaldırıldı
Tillerson Rusya şartları yerine getirmediği sürece yaptırımlar sürecek
Tillerson: Rusya şartları yerine getirmediği sürece yaptırımlar sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ukrayna'da, "Rusya gereken şartları yerine getirmediği sürece ABD ve AB’nin yaptırımları sürecek." dedi

Haberler

Suriye'de PYD protestosu
Suriye'de PYD protestosu

ABD Rakka'da PYD mevzilerini vurdu: 40 ölü
ABD Rakka'da PYD mevzilerini vurdu 40 ölü

PYD Halep'te kız çocuğunu öldürdü
PYD Halep'te kız çocuğunu öldürdü

Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi
Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması
ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Suriye'nin Türkiye sınırına ilk kez 'devrim bayrağı' asıldı
Suriye'nin Türkiye sınırına ilk kez 'devrim bayrağı' asıldı

'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı'
ABD ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı'

Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi
Suriye'de Türkiye'ye destek gösterisi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 