UCM Savcısı Bensouda'dan Katar ziyareti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Fatou Bensouda'yı Doha'da kabul ettiği bildirildi.
Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Temim'in Bahr Sarayı'ndaki ofisinde gerçekleşen görüşmede, Körfez krizinin yansımaları ile Katar'a ambargo uygulayan dört ülkenin uluslararası sözleşmeler ve insan haklarını ihlal etmesi başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
UCM ile Katar arasındaki işbirliği alanlarının da ele alındığı görüşmede, Savcı Bensouda'nın, Katar'ın Körfez krizindeki tutumundan övgüyle söz ettiği kaydedildi.
Bensouda'nın ayrıca Doha ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldiği belirtildi. İkilinin başta Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştüğü ifade edildi.
Katar Dışişleri Bakanı'nın "Körfez krizine ilişkin gelişmeler ile Doha yönetimi aleyhinde alınan yasa dışı tedbirlere ilişkin bilgi verdiği" görüşmede, Bensouda'nın da "ambargodan kaynaklanan uluslararası hukukla ilgili insan hakları ihlalleri karşısında duyduğu üzüntüyü ifade ettiği" kaydedildi.
Bensouda'nın ayrıca Katar'ın Körfez krizi çerçevesinde delil ve kanıt istemesine işaret ederek, Doha yönetiminin bu süreçteki tutumundan duyduğu memnuniyeti ifade ettiği aktarıldı.
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