Guyana'da mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Guyana'nın başkenti Georgetown'da hapishaneyi ateşe veren mahkumlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
Devlet Başkanı David Granger, çatışma sırasında göğsünden vurulan güvenlik görevlisinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kamu Güvenliği Bakanı Khemraj Ramjattan da güvenlik güçlerinin, mahkumların ateşe verdiği hapishanede kontrolü sağladığını ancak yangın söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini bildirdi.
Ramjattan, yangın kontrol altına alana kadar mahkumların diğer hapishanelere transfer edilmesinin planlandığını dile getirdi.
Yetkililerin Camp Street hapishanesinde çıkan kargaşanın nedenini araştırdığını belirten Ramjattan, "Firar girişimi olabileceğine ilişkin duyumlar aldık ancak söylenti istemiyoruz." dedi.
Devlet Televizyonu NCN, aralarında gardiyanların olduğu 8 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
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