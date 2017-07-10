11:27, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Başbakanlık'ta 43 FETÖ gözaltısı





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu başlattı. 43 kişi gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı halen çalışan toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin tümümün ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

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