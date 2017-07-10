11:47, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Hatay'a top mermisi düştü





Esed kontrolündeki bölgeden atılan top mermisi Hatay'a düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu'nun yakınlarına, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı hudut birlikleri merminin atıldığı bölgeye misliyle ateşle karşılık verdi. Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık bir kilometre mesafede bulunuyor.

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