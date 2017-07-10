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Filipinler'de orta şiddette deprem
Filipinler'de orta şiddette deprem

Filipinler'in orta kesiminde 5,4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Artçı sarsıntının hissedildiği Ormoc kentindeki bir okulda yaklaşık 50 öğrenci bayıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'in orta kesiminde 5,4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, geçen hafta merkez üssü Leyte kentine bağlı Masarayao'nun 3 kilometre kuzeydoğusu olan 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 5,4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

Artçı depremin hissedildiği Ormoc kentindeki bir lisede paniğe kapılan yaklaşık 50 öğrenci bayıldı.

Ormoc Belediye Başkanı Richard Gomez, yaptığı açıklamada, bayılan öğrencilere ilk müdahalenin yapılması amacıyla okula sağlık ekiplerinin gönderildiğini ve bazı öğrencilerin tedavi altına alındığını söyledi.

Filipinler Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 6 Temmuz'daki 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 500'den fazla artçı deprem görüldüğü kaydedildi.

Ülkede geçen hafta yaşanan depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmış ve çok sayıda ev hasar görmüştü.

Filipinler, ''Pasifik ateş çemberi'' deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.



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