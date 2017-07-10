FETÖ'nün Kayseri'deki 'adliye sorumlusu' ifade verdi

Kayseri'de FETÖ'nün üst düzey mütevelli heyetinde yer aldığı, sözde "adliye imamı" olduğu iddiasıyla bir yılı aşkın süredir aranan ve Ankara'da gözaltına alınan iş adamı Ahmet Türkmen, başka bir soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında bulunduğu 68 kişinin yargılandığı davada sanık olan Türkmen, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle konduğu cezaevinden savcılık izniyle çıkartılarak Kayseri Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Hakkındaki başka dosyalarla ilgili sorgulanan Türkmen, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden cezaevine gönderildi.
Hakkında hazırlanan iddianamede "Anayasa'yı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, resmi belgede sahtecilik, hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM Kanunu'na muhalefet, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından dava açılan Türkmen, bir yılı aşkın süredir aranıyordu.
Kayseri'de FETÖ'nün üst düzey mütevelli heyetinde (yöneticisi) bulunduğu ve örgütün sözde "adliye imamı" olduğu iddia edilen Türkmen'in ismi, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerince vatandaşlıktan çıkarılacaklar listesinde yer almıştı.
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