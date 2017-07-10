"Gri liste"deki PKK'lı teslim oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan PKK'lı, Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, PKK'dan kaçan bir kişi, dün Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'lının İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde gri kategoride yer aldığı belirlendi.
Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında kalaşnikof piyade tüfeği ile 60 adet fişeğini ele geçiren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramalarda ise bir sığınakta RPG-7 roketatarına ait 11 mühimmat, 425 biksi makineli tüfek fişeği, bir tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme buldu.
Yüksekova'daki yol araması sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı ise güvenlik güçlerince imha edildi.
Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara 600 yıl hapis istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı açıklamada "üçüncü bir nükleer güç santrali projesiyle ilgili çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz." dedi
İbrice Limanı'nda eğitim alan 20 çocuk, eğitmenler gözetiminde denize daldı
"Gri liste"de yer alan PKK'lı Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 sözde "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılanmasına başlandı
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın listeye kaydedilmesine karar verildi
Ankara'da yakalanmasının ardından cezaevine konulan FETÖ'nün üst düzey mütevelli heyetinde bulunduğu öne sürülen Türkmen'in başka bir soruşturma kapsamında ifadesi alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu başlattı. 43 kişi gözaltına alındı.
Altının ons fiyatı, 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.204,95 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.207 doların üzerinde dengelendi. Çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını 937 liradan satılıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde Bosna’daki anma törenlerine katılacak olan MotoBosna ekibi, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın organizasyonunda İpsala Gümrük Kapısı’ndan geçerek Yunanistan’a giriş yaptı.
Avusturya Dışişleri Bakanı, "kamu düzeni için tehdit oluşturması" gerekçesiyle Zeybekçi'nin ziyaretini yasakladı
Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki bazı akademisyenlere ve çalışanlara yönelik düzenlenen soruşturmada 72 kişi hakkında gözaltı kararı alındı
Muş'un Varto ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.