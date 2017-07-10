12:37, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

"Gri liste"deki PKK'lı teslim oldu





"Gri liste"de yer alan PKK'lı Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan PKK'lı, Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, PKK'dan kaçan bir kişi, dün Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'lının İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde gri kategoride yer aldığı belirlendi. Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında kalaşnikof piyade tüfeği ile 60 adet fişeğini ele geçiren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramalarda ise bir sığınakta RPG-7 roketatarına ait 11 mühimmat, 425 biksi makineli tüfek fişeği, bir tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme buldu. Yüksekova'daki yol araması sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı ise güvenlik güçlerince imha edildi.

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