12:52, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

İngiltere parlamentosunda yangın alarmları





İngiltere parlamentosunda verilen yangın alarmının ardından bina tahliye edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Reuters haber ajansı, İngiltere parlamentosunun tahliye edildiğini duyurdu. Binada yangın olup olmadığı bilinmiyor. Londra itfaiyesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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