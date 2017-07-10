İngiltere parlamentosunda yangın alarmları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Reuters haber ajansı, İngiltere parlamentosunun tahliye edildiğini duyurdu.
Binada yangın olup olmadığı bilinmiyor. Londra itfaiyesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Uluslararası Af Örgütü "acil eylem" başlığı ile Uygur öğrencilerin Mısır'da maruz kaldıkları tutuklanma ve sınır dışı edilme uygulamalarına karşı bir bildiri yayınladı.
Esed rejimi, ABD, Rusya ve Ürdün'ün uzlaştığı ateşkes anlaşması kapsamındaki Dera iline saldırdı. Saldırıda 1 sivil yaralandı
Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin Halk Cumhuriyeti" yerine "Çin Cumhuriyeti" ifadesini kullanan ABD yönetiminin özür dilediğini açıkladı
Kenya, Doğu Afrika'nın ekonomi, ticaret ve lojistik merkezi olarak kabul edilmesinin dışında, son zamanlarda yakaladığı yıllık yüzde 5'ten fazla büyüme oranıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor
Ürdün Astana'da İslam İşbirliği Örgütü Bilim ve Teknoloji zirvesine katılacak
Bujumbura'da düzenlenen bombalı saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da yayınlanan rapora göre, geçen yıl okullarda Müslüman kız öğrencilerin yüzde 73’lük oranla en fazla ayrımcılığa maruz kalan kesimi oluşturduğu ortaya çıktı
ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütü üyeleri konfederasyon generalinin heykelinin kaldırılmasını protesto etti. Irkçılık karşıtlarının da protesto gösterisi yaptığı eylemlerde gaz bombası kullanan polis 23 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yıllardır Yahudi işgalcilerin çeşitli ihlallerine maruz kalan Mugayyir beldesine son aylarda yapılan saldırılarda gözle görülür artış var
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu 7. tur görüşmeler başladı
Avusturya'nın Linz kentinde aşırı sağcı bir grup, İslam Federasyonu binasının çatısına çıkarak İslam karşıtı pankart açtı
İngiltere parlamentosunda verilen yangın alarmının ardından bina tahliye edildi
Japonya, ABD ve Hindistan, Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat başlattı
Bu yılın ile çeyreğinde Rusya’da bulunun göçmen işçi sayısı yüzde 26,8 oranında azaldı.
Filipinler'in orta kesiminde 5,4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Artçı sarsıntının hissedildiği Ormoc kentindeki bir okulda yaklaşık 50 öğrenci bayıldı.
Kanada Eğitim ve Gençlik Vakfı, 2. Anatolia Fest 2017'yi Toronto'nun Dundas Meydanı'nda düzenledi