Avusturya'da İslamofobik saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avusturya'nın Linz şehrinde, İslam Federasyonu binasına İslamofobik ifadelerin yer aldığı pankart asıldı.
Avusturya Linz İslam Federasyonu (ALİF) Kurumsal İletişim Başkanı Murat Başer yaptığı açıklamada, şehirdeki ALİF binasına İslamofobik ifadelerin bulunduğu bir pankart asıldığını söyledi.
Başer, aşırı sağcı Kimlik Hareketi üyesi 7 kişinin kurumun çatısına çıkarak İslam karşıtı pankart açtıklarını, olayı fark eden yetkililerin müdahalesiyle şüphelilerin olay yerinden uzaklaştığını anlattı.
Binanın güvenlik kamerası görüntülerinin polise verildiğini belirten Başer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Aşırı sağcı bir grubun şehir merkezindeki bir İslami kuruluşun çatısına çıkabilme cesaretine sahip olmalarının kendilerini tedirgin ettiğini kaydeden Başer, "Bu cesareti kendilerinde bulanların, yarın daha kötü sonuçlar doğurabilecek saldırılar yapabileceklerini düşündüğümüz zaman, içinde bulunduğumuz durumun vehameti daha iyi anlaşılabilir. Yaşanan her olumsuz olayın yıllardır bu devlete hizmet etmiş Müslümanlar ve onların teşkilatlarına mal edilmesi üzüntü verici." dedi.
Öte yandan aşırı sağcı Kimlik Hareketi, sosyal medya hesabı üzerinden ALİF binasına yaptığı saldırıya ilişkin fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Sağcıların açtığı pankartta "Daha ne kadar İslami ölümler olacak. İslamcıları atın" ifadeleri yer alıyor.
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