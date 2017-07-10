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Sevgi evlerinde kalan çocuklar su altını keşfetti
Sevgi evlerinde kalan çocuklar su altını keşfetti

İbrice Limanı'nda eğitim alan 20 çocuk, eğitmenler gözetiminde denize daldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tekirdağ'da sevgi evlerinde kalan çocuklar, aldıkları eğitim sonucunda Saros Körfezi'ndeki İbrice Limanı'nda dalış gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, TREDAŞ ve Yürüyen Ayaklar Seyahat Blogu işbirliğinde gerçekleşen etkinlik kapsamında, sevgi evlerinde kalan ve yaşları 10 ila 16 arasında değişen 20 çocuk, otobüsle limana getirildi.

Burada eğitim verilen çocuklar, daha sonra dalış kıyafeti giyerek ve tüplerini takarak kendilerini denizin derinliklerine bıraktı.

Yürüyen Ayaklar Seyahat Blogu Başkanı Uğur Şimşekkaya, limanda yaptığı açıklamada, "Enerjimiz Çocuklar İçin" sloganıyla başlattıkları etkinlikte çocukların denizin altıyla tanıştığını söyledi.

Çocukların aldıkları eğitimlerle yeni ufuklar kazandığını belirten Şimşekkaya, "Çocuklarımıza yeni farkındalıklar sağlayalım istedik. TREDAŞ bizim bu düşüncemizi destekledi. Çocuklarımıza sağladığımız bu etkinlikle onların toplumdan ayrı olmadıklarını, hepimizin çocukları olduklarını hissettirmiş oluruz." diye konuştu.

Tekirdağ Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Bekir Bozkurt ise sevgi evlerinde kalan çocuklar ile beş personelin de dalış teknikleri konusunda eğitim aldığını ifade etti.

Çocukların su altıyla tanıştığını aktaran Bozkurt, "Böyle etkinliklerin çocuklarımızda farkındalık oluşturduğunu, çocuklarımızı bilinçlendirdiğini ve hoşça vakit geçirdiklerine inanıyorum." dedi.

Sevgi evinde kalan Mükerrem Medine Bostan, dalış eğitimiyle yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi. Su altını her zaman merak ettiğin anlatan Bostan, "Eğitim çok güzel geçti. Her şey belgesellerdeki gibiydi. Eğitimin ardından bir anda kendimizi derinliklerde bulduk. Aramızda korkanlar da oldu tabii ki ama dalmak çok rahatlatıcı bir etkinlik." diye konuştu.

Eğitime katılan tüm arkadaşlarının hayatında ilk kez dalış gerçekleştirdiğini söyleyen Bostan, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluk verdiğini dile getirdi.

Sevgi evinde kalan Tolgahan Karagöz de hayatında ilk kez daldığını ve dalmanın heyecan verici olduğunu kaydetti.



İlgili Konular Sevgi evleri TREDAŞ
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