14:02, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Suriye görüşmelerinin 7. turu Cenevre'de başladı





İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu 7. tur görüşmeler başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu 7. tur görüşmeler başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye konulu 7. tur görüşmelerin ilk gününde, Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti ile bir araya geldi. Mistura'nın, bugün Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti ile de görüşmesi bekleniyor. Mistura, öğleden sonra da basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmelerin 15 Temmuz Cumartesi günü sona ermesi planlanıyor. Taraflar, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığı müzakere ediyor.

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