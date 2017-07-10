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Yahudi işgalcilerin hedefindeki belde: Mugayyir | FOTO
Yahudi işgalcilerin hedefindeki belde: Mugayyir | FOTO

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yıllardır Yahudi işgalcilerin çeşitli ihlallerine maruz kalan Mugayyir beldesine son aylarda yapılan saldırılarda gözle görülür artış var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistinlilerin ekinlerini yakan, zeytin ağaçlarını kesip koyunlarını telef eden Yahudi işgalciler, ev ve ibadet merkezlerini de tahrip ediyor. Beldede İsrail askerleriyle hemen hemen her gün arbede yaşanıyor.

Ramallah kentinin 22 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Mugayyir beldesi yakınlarında iki Yahudi işgal birimi, bir askeri kışla ve arazilerin ortasından geçen yol bulunuyor.

Beldenin Ürdün’e bakan verimli topraklarında zeytin, badem ve üzüm yetiştiriliyor. Yahudi işgalciler de gasbettikleri bazı arazilere üzüm ve şeftali dikmiş durumda.

Mugayyir Köy Meclisi Başkanı Emin Ebu Ulya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun beldenin girişlerine kontrol noktaları oluşturup, "hayali" güvenlik gerekçeleri öne sürerek belirli sürelerle Filistinlilerin giriş-çıkışlarını engellediğini kaydederek, "İşgalci İsrail ve sözde yerleşimcileri, 4 bin nüfusluk beldenin gelişmesine engel oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Meraların yetersizliği hayvancılığı olumsuz etkiliyor

Belde sakinlerinin çiftçilik ve hayvancılıkla geçindiğine dikkati çeken Ebu Ulya, İsrail’in baskıları sonucu meralarını yeterince kullanamamalarından dolayı son 10 yılda hayvan sayısının 15 binden 3 bine düştüğünü söyledi. 

Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 11 evin İsrail tarafından yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğuna değinen Ebu Ulya, "Arazilerimizi kullanmamız engelleniyor, beldemiz giriş çıkışlara kapatılıyor, çiftçiler gözaltına alınmakla tehdit ediliyor, yetersiz kalan beldenin planlanmış alanı dışında ev yapmamız yasaklanıyor." dedi. 

İsrailli yetkililerin, 2000’de Aksa intifadasının başlamasıyla beldenin ana girişini kapatarak buldozerlerle yerle bir ettiğini hatırlatan Ebu Ulya, askerlerin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanarak beldeye baskınlar düzenlediğini belirtti.

Ekinleri yakan, koyunları telef eden Yahudi işgalciler, camilere de zarar veriyor  

Ebu Ulya, neredeyse her gün İsrail askerleriyle arbedelerin yaşandığını ifade ederek, yaklaşık iki yıl önce işgalcilerin beldedeki camiyi ateşe vererek İslamiyet ve Arapların aleyhinde yazılar yazdığını söyledi.

Filistinli çoban Rızık Ebu Naim (61) de bölgede 10 yıl önce inşa edilen Adi Ad adlı Yahudi işgal birimine işaret ederek, "Orada bazı radikal (Yahudi) işgalciler yaşıyor. Hobileri (Filistinli) çiftçi ve tarlalara saldırmak." dedi.

İşgalcilerin buğday hasadı mevsiminden önce ekinleri yaktığını, zeytin ağaçlarını kestiğini ve silahla koyunları telef ettiğini belirten Ebu Naim, sağ uyluğunu göstererek, "Yaklaşık bir yıl önce bir grup işgalci ekili arazilerimize saldırmıştı. Bir çiftçinin yanındaydım. İşgalciler kısa mesafeden bize ateş açmıştı. Mermi sağ uyluğuma isabet etmişti." diye konuştu. 



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