14:15, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

ABD'deki ırkçı örgütün olaylı heykel protestosunda 23 gözaltı





ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütü üyeleri konfederasyon generalinin heykelinin kaldırılmasını protesto etti. Irkçılık karşıtlarının da protesto gösterisi yaptığı eylemlerde gaz bombası kullanan polis 23 kişiyi gözaltına aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'de "beyaz Amerikalıların üstünlüğünü" savunan ırkçı örgüt Ku Klux Klan (KKK) üyeleri, ülkedeki İç Savaş döneminde Konfederasyon Komutanlığı yapan General Robert E. Lee'nin Virginia'daki heykelinin kaldırılmasını protesto etti. Irkçılık karşıtlarının protestolarda bulunduğu eylemlerde göz yaşartıcı gaz bombası kullanan polisin 23 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. KKK örgüt üyeleri, Virginia'nın Charlottesville kentinde, kent meclisinin General Lee'nin heykelinin kaldırılması kararını protesto etmek için bir araya geldi. Örgüt üyeleri ve 50 kadar destekçilerinin, "beyaz güç" (white power) diye bağırdıkları eyleme karşı, ırkçılık karşıtları da bir gösteri gerçekleştirdi. Eylemlerde, ırkçılık karşıtlarının, KKK eylemine katılanlara göre sayıca ezici bir üstünlük sağladığı görüldü. Polis, "dağılın" uyarısına uymayan protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullanırken, 23 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan kaçının KKK üyesi olduğu belirtilmedi. Charlottesville Meclisi'nde şubat ayında yapılan oylamada, üyelerin 3'te 2'sinin oylarıyla General Lee'nin heykelinin kaldırılması kararlaştırılmıştı. General Lee, Amerikan İç Savaşı'nda 1862'den 1865'te teslim olana kadar Kuzey Virginia Konfederasyon Ordusu'nun komutanlığını yapmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.