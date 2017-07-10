Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:49, 10 Temmuz 2017 Pazartesi
Afrika
14:52, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Burundi'de bombalı saldırı: 8 ölü
Burundi'de bombalı saldırı: 8 ölü

Bujumbura'da düzenlenen bombalı saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Burundi'nin başkenti Bujumbura'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis sözcülerinden Pierre Nkurikiye, sosyal paylaşım sitesi Twitter'de yaptığı açıklamada, "Bir terörist başkent Bujumbura'nın Kayanza bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çoğu ağır 50 kişinin yaralandığını kaydeden Nkurikiye, ölü sayısının artabileceğini vurguladı.

Saldırganın kimliğine ilişkin bilgi vermeyen Nkurikiye, olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ülkede 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

Resmi verilere göre, şiddet olaylarında binden fazla kişi hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

 



İlgili Konular Burundi çatışma
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
İnsan hakları örgütlerinden Uygur öğrencilere destek
İnsan hakları örgütlerinden Uygur öğrencilere destek

Uluslararası Af Örgütü "acil eylem" başlığı ile Uygur öğrencilerin Mısır'da maruz kaldıkları tutuklanma ve sınır dışı edilme uygulamalarına karşı bir bildiri yayınladı.
Esed Suriye'deki ateşkesi ihlal etti
Esed Suriye'deki ateşkesi ihlal etti

Esed rejimi, ABD, Rusya ve Ürdün'ün uzlaştığı ateşkes anlaşması kapsamındaki Dera iline saldırdı. Saldırıda 1 sivil yaralandı
Çin-ABD arasındaki isim krizine özür geldi
Çin-ABD arasındaki isim krizine özür geldi

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin Halk Cumhuriyeti" yerine "Çin Cumhuriyeti" ifadesini kullanan ABD yönetiminin özür dilediğini açıkladı
Doğu Afrika'nın dünyaya açılan kapısı Kenya FOTO
Doğu Afrika'nın dünyaya açılan kapısı: Kenya | FOTO

Kenya, Doğu Afrika'nın ekonomi, ticaret ve lojistik merkezi olarak kabul edilmesinin dışında, son zamanlarda yakaladığı yıllık yüzde 5'ten fazla büyüme oranıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor
Ürdün de İslam İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak
Ürdün de İslam İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak

Ürdün Astana'da İslam İşbirliği Örgütü Bilim ve Teknoloji zirvesine katılacak
Burundi'de bombalı saldırı 8 ölü
Burundi'de bombalı saldırı: 8 ölü

Bujumbura'da düzenlenen bombalı saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da en çok Müslüman kız öğrenciler ayrımcılığa uğruyor
Avusturya'da en çok Müslüman kız öğrenciler ayrımcılığa uğruyor

Avusturya'da yayınlanan rapora göre, geçen yıl okullarda Müslüman kız öğrencilerin yüzde 73’lük oranla en fazla ayrımcılığa maruz kalan kesimi oluşturduğu ortaya çıktı
ABD'deki ırkçı örgütün olaylı heykel protestosunda 23 gözaltı
ABD'deki ırkçı örgütün olaylı heykel protestosunda 23 gözaltı

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütü üyeleri konfederasyon generalinin heykelinin kaldırılmasını protesto etti. Irkçılık karşıtlarının da protesto gösterisi yaptığı eylemlerde gaz bombası kullanan polis 23 kişiyi gözaltına aldı.
Yahudi işgalcilerin hedefindeki belde Mugayyir FOTO
Yahudi işgalcilerin hedefindeki belde: Mugayyir | FOTO

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yıllardır Yahudi işgalcilerin çeşitli ihlallerine maruz kalan Mugayyir beldesine son aylarda yapılan saldırılarda gözle görülür artış var
Suriye görüşmelerinin 7 turu Cenevre'de başladı
Suriye görüşmelerinin 7. turu Cenevre'de başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu 7. tur görüşmeler başladı
Avusturya'da İslamofobik saldırı
Avusturya'da İslamofobik saldırı

Avusturya'nın Linz kentinde aşırı sağcı bir grup, İslam Federasyonu binasının çatısına çıkarak İslam karşıtı pankart açtı
İngiltere parlamentosunda yangın alarmları
İngiltere parlamentosunda yangın alarmları

İngiltere parlamentosunda verilen yangın alarmının ardından bina tahliye edildi
ABD Japonya ve Hindistan'dan ortak tatbikat
ABD, Japonya ve Hindistan'dan ortak tatbikat

Japonya, ABD ve Hindistan, Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat başlattı
Orta Asya'dan Rusya ya göçmen akını azaldı
Orta Asya'dan Rusya’ya göçmen akını azaldı

Bu yılın ile çeyreğinde Rusya’da bulunun göçmen işçi sayısı yüzde 26,8 oranında azaldı.
Filipinler'de orta şiddette deprem
Filipinler'de orta şiddette deprem

Filipinler'in orta kesiminde 5,4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Artçı sarsıntının hissedildiği Ormoc kentindeki bir okulda yaklaşık 50 öğrenci bayıldı.
Kanada'da Türk Festivali FOTO
Kanada'da Türk Festivali | FOTO

Kanada Eğitim ve Gençlik Vakfı, 2. Anatolia Fest 2017'yi Toronto'nun Dundas Meydanı'nda düzenledi

Haberler

Burundi Çevre Bakanı silahlı saldırı sonucu öldü
Burundi Çevre Bakanı silahlı saldırı sonucu öldü

Burundi'de eğlence merkezine saldırı
Burundi'de eğlence merkezine saldırı

Burundi'de diyalog süreci sona erdi
Burundi'de diyalog süreci sona erdi

Burundi'de hafta sonu şiddeti: 5 ölü
Burundi'de hafta sonu şiddeti 5 ölü

Burundi'de hareketli pazar
Burundi'de hareketli pazar

Burundi'de isyancıların mahalleleri boşaltıldı
Burundi'de isyancıların mahalleleri boşaltıldı

Burundi'de sular durulmuyor
Burundi'de sular durulmuyor

Burundi'de 6 ayda 134 kişi öldürüldü
Burundi'de 6 ayda 134 kişi öldürüldü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 