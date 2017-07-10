Burundi'de bombalı saldırı: 8 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Burundi'nin başkenti Bujumbura'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis sözcülerinden Pierre Nkurikiye, sosyal paylaşım sitesi Twitter'de yaptığı açıklamada, "Bir terörist başkent Bujumbura'nın Kayanza bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.
Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çoğu ağır 50 kişinin yaralandığını kaydeden Nkurikiye, ölü sayısının artabileceğini vurguladı.
Saldırganın kimliğine ilişkin bilgi vermeyen Nkurikiye, olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.
Ülkede 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.
Resmi verilere göre, şiddet olaylarında binden fazla kişi hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.
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