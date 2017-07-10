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16:49, 10 Temmuz 2017 Pazartesi
Orta Asya
14:59, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

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Ürdün de İslam İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak
Ürdün de İslam İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak

Ürdün Astana'da İslam İşbirliği Örgütü Bilim ve Teknoloji zirvesine katılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Ürdün’ün Astana'da yapılacak İslam İşbirliği Örgütü (İİÖ) Bilim ve Teknoloji zirvesine en üst düzeyde katılacağını bildirdi.

6 Temmuz tarihinde Amman’da, Kazakistan’ın İslam İşbirliği temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Vekili Akulbek Kamaldinov, Ürdün Dışişleri Bakanı Vekili Bishr Khasawneh ile görüştü. Kazak basınına göre, görüşmede taraflar ikili ilişkiler, uluslararası gelişmeler ve Orta Doğudaki bölgesel sorunları ele aldılar.
Toplantıda Ürdün Kralı II Abdullah bin Huseyn’in Kazakistan’a resmi ziyareti de gündeme geldiği bildirildi.

Ürdün tarafı Suriye’de barış ve istikrarın kurulması için Astana sürecinin çok önemli olduğunu vurguladı.



İlgili Konular İslam İşbirliği Teşkilatı Kazakistan
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