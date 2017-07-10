16:12, 10 Temmuz 2017 Pazartesi

Ergenekon davası hakim ve savcılarına şok





Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara 600 yıl hapis istendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi "Ergenekon davası" na bakan eski hakim ve savcılarının yargılama aşamasındaki ihmali ve kusarlarına ilişkin soruşturma tamamlandı, iddianame düzenlendi. 8 şüpheli hakkında 3 ila 600 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

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