Ergenekon davası hakim ve savcılarına şok

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
"Ergenekon davası" na bakan eski hakim ve savcılarının yargılama aşamasındaki ihmali ve kusarlarına ilişkin soruşturma tamamlandı, iddianame düzenlendi. 8 şüpheli hakkında 3 ila 600 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara 600 yıl hapis istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı açıklamada "üçüncü bir nükleer güç santrali projesiyle ilgili çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz." dedi
İbrice Limanı'nda eğitim alan 20 çocuk, eğitmenler gözetiminde denize daldı
"Gri liste"de yer alan PKK'lı Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 sözde "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılanmasına başlandı
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın listeye kaydedilmesine karar verildi
Ankara'da yakalanmasının ardından cezaevine konulan FETÖ'nün üst düzey mütevelli heyetinde bulunduğu öne sürülen Türkmen'in başka bir soruşturma kapsamında ifadesi alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu başlattı. 43 kişi gözaltına alındı.
Altının ons fiyatı, 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.204,95 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.207 doların üzerinde dengelendi. Çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını 937 liradan satılıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde Bosna’daki anma törenlerine katılacak olan MotoBosna ekibi, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın organizasyonunda İpsala Gümrük Kapısı’ndan geçerek Yunanistan’a giriş yaptı.
Avusturya Dışişleri Bakanı, "kamu düzeni için tehdit oluşturması" gerekçesiyle Zeybekçi'nin ziyaretini yasakladı
Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki bazı akademisyenlere ve çalışanlara yönelik düzenlenen soruşturmada 72 kişi hakkında gözaltı kararı alındı
Muş'un Varto ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.